O risco da dissonância num governo que está perdendo popularidade

Lula (PT) tem razão de estar preocupado com a alta dos alimentos. Se não estiver, precisa de alguém que lhe sacuda para a realidade. O presidente foi eleito em 2022 com um discurso que oferecia picanha gorda e cerveja gelada, mas os preços estão aumentando e ficou difícil até para comprar feijão e arroz.

O que terá sido?

O governo Lula e o PT estão planejando reuniões para descobrir o motivo de a popularidade do chefe do Executivo ter caído nos últimos meses. O medo que faz é o que vai sair de resultado desses encontros.

Os petistas, assim como os bolsonaristas ou qualquer grupo de militantes políticos, costumam viver fugindo com avidez e sem muita honestidade quando se encontram perante qualquer tipo de dissonância cognitiva.

Dissonância

A Dissonância Cognitiva é um termo criado pelo psicólogo Leon Festinger para explicar o conflito entre a realidade e aquilo que alguém acredita. Quem acredita por muitos anos que um ídolo é honesto e pacífico, por exemplo, tende a fugir da realidade caso descubra que o sujeito em questão é um assassino ou ladrão. Esse “fã” vai entrar em conflito e aceitar qualquer tipo de justificativa para os atos do ídolo, como afirmar que o sujeito sofre “perseguição”.

É, ainda, o sujeito que diz não acreditar numa determinada pesquisa que aponta algo contrário ao que ele defende. Geralmente o argumento dessa pessoa para desacreditar o levantamento é: “mas eu não fui pesquisado”. Isso é uma fuga de dissonância cognitiva.

EL Niño

O medo que faz é o governo sair dessa reunião com alguma teoria maluca para não admitir que o caminho está errado, como culpar os EUA (a preferida) ou o Banco Central (a mais recente).

No caso da inflação dos alimentos, o ministro responsável pela agricultura colocou a culpa no tempo. Segundo ele, “o problema é o El Niño”. No Passando a Limpo da última sexta-feira (15), Romoaldo de Souza, também colunista deste JC, lembrou que o El Niño está levando a culpa até pelo aumento nos casos de Dengue na Argentina.

Não é só isso

O evento climático existe, só um louco não perceberia as ondas de calor que estamos vivendo. Mas, daqui a pouco, vai ter gestor dizendo que os fugitivos da penitenciária de segurança máxima de Mossoró não foram recapturados ainda por causa do El Niño. Ou que Bolsonaro vai ser preso por causa do calor.

Fatores

Na verdade, em relação aos alimentos, a verdade é que o setor do Agro tem sido o maior responsável por sustentar o PIB brasileiro. Significa que a produção está sendo expressiva, mas o preço não cai. O problema climático até pode vir a ser um fator de redução do setor, mas depois e não agora.

A alta no preço atual tem outros fatores. Um deles, só como exemplo, é a dificuldade para escoar a produção, com estradas ruins. O Brasil quase não investiu em ferrovias nos últimos anos (ou investiu e perdeu muito dinheiro).

Imperialismo

E, quando se trata da queda da popularidade da gestão, é bom que alguém tenha a coragem de dizer algumas verdades a Lula, como já citamos aqui numa edição anterior. Não adianta espernear contra a realidade, as declarações do presidente sobre Israel, as batalhas contra o Banco Central, a dificuldade de articulação com o Legislativo e… a inflação dos alimentos, entre outros fatores, contribuem para a queda na popularidade.

Mas é capaz de algum petista dizer que o EL Niño foi criado pelo imperialismo norte-americano para atrapalhar o presidente.