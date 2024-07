Pré-candidatos no Recife: ambições além da cidade nas eleições de 2024 e 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Haverá ainda muitas emoções, sim, na disputa pela prefeitura do Recife que nem começou e já tem franco favorito. O resultado nem vai importar tanto.

Olhando para os três principais pré-candidatos na eleição do Recife, que participaram até agora de sabatinas realizadas pela Folha de São Paulo, é possível dizer que o desafio para que os objetivos pessoais sejam cumpridos é grande para eles. Esqueça a eleição para o Recife por enquanto, esta é outra história.

A eleição do Recife, com os 75% que o instituto Datafolha apontou para João Campos (PSB) na pesquisa divulgada na última sexta-feira (5) precisa voltar a ser tema só depois que a campanha começar de fato.

Até lá, quando a estrutura financeira finalmente chega para dar força também à oposição, falar em eleição do Recife antes de a campanha começar, com o prefeito tendo três em cada quatro eleitores dizendo que votam nele, é como esperar secar uma piscina com uma tampa de garrafa.

Objetivos

Mas, exatamente pela vantagem que o socialista possui, já é possível perceber os objetivos acessórios, aqueles que os candidatos não dizem que têm.

Daniel Coelho (PSD) e Gilson Machado (PL), por exemplo, querem uma cadeira no Congresso Nacional em 2026. O próprio João quer o Governo do Estado.

É por isso que Campos não foge e nem fugirá mais do tema Segurança, por exemplo.

Sem fugir

É clássico ter candidatos a prefeito corrigindo entrevistadores e dizendo que o máximo que se pode fazer é apoiar o estado e blá, blá, blá. Perguntado sobre armar ou não a Guarda Municipal, o atual prefeito nem titubeou e disse que vai fazer.

Se perguntarem a ele sobre o Ensino Médio, que não é municipal, ele vai responder. Se perguntarem sobre a pintura da fachada do Palácio do Campo das Princesas ele pode até dar uma opinião.

Ampliando

Brincadeiras à parte, mas será normal começar a perceber uma ampliação no discurso dele para além dos limites recifenses.

Acabou aquela história de "a maior parte da barreira que caiu é de Jaboatão", ou "segurança é responsabilidade da governadora", ou ainda a clássica dos prefeitos recifenses reclamando dos vizinhos: "o trânsito é ruim porque todo mundo trabalha aqui e vem das outras cidades".

O tom das respostas do pré-candidato João Campos, ao contrário, será: "precisamos nos unir para juntos resolver os problemas do povo".

E quem poderá culpá-lo por fazer o que é certo, mesmo que esteja influenciado por duas eleições "geminadas"?

