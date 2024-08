Números de uma pesquisa para deixar o Palácio de bom humor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A última pesquisa Quaest realizada em Pernambuco deixou o Palácio do Campo das Princesas de bom humor. Desde o final de 2023, quando a governadora Raquel Lyra (PSDB) concedeu entrevista ao Jornal do Commercio e disse que aquele ano havia sido para semear a terra, muita gente ficou esperando alguma colheita para 2024. Na Região Metropolitana o sentimento ainda é de que está faltando engrenar, mas no interior isso já começa a mudar.

A pesquisa divulgada na quarta-feira (31) mostrou isso.

Evoluindo

Há algumas semanas a coluna Cena Política já havia antecipado que o Palácio tinha pesquisas internas mostrando uma melhora considerável na popularidade da governadora no interior, embora no Recife a situação ainda não estivesse boa. Esse perfil de aprovação popular tem seguido o planejamento do governo, que focou mais no Sertão e no Agreste nos primeiros meses deste ano.

"No Recife e na Região Metropolitana o problema é a Segurança. E isso só vai ser resolvido com mais policiais em 2025", explicava um palaciano na época.

Segurança

De fato, a Quaest comprova essa perspectiva. Segurança é considerado o pior índice, com 32% de menções negativas. Nos últimos anos houve um abandono na reposição do efetivo na Polícia Militar. O contingente de segurança, que deveria ter 26 mil policiais militares, terminou o ano de 2022 com déficit de 10 mil. Eram só 16 mil PMs no fim da última gestão do PSB.

Chegando a esse ponto, resolver demora porque não é uma contratação simples. A formação dos policiais dura no mínimo seis meses, fora a burocracia para realizar o concurso. Somente em abril de 2025 é que eles devem estar prontos.

Bom humor

Como a segurança é uma das dificuldades principais da Região Metropolitana, os índices de Raquel tendem a melhorar mais no Recife só daqui a um ano. Ainda assim, somados todos os 184 municípios, a aprovação de 53% no geral é uma ótima notícia para a governadora. É para ficar de bom humor, mesmo.

Setores

O que chamou a atenção também foi a aprovação setorizada do governo. Há muito tempo não se via a Saúde sendo bem avaliada. No total, 40% dos entrevistados classificaram o setor bem. O campeão de menções positivas foi Educação, com 57%.

A área de habitação vem sendo tratada como prioridade, muitos anúncios de habitacionais têm sido feitos e é preciso destacar a escolha da titular da pasta, Simone Nunes, que vem conseguindo destravar verbas para moradias por aqui como não se via há muitos anos. O resultado veio na pesquisa, com aprovação de 48%.

Divisão petista

O PT já ensaia uma forte divisão em Pernambuco para 2026. A aposta sem fundamento feita pela executiva municipal em busca da vice de João Campos (PSB) no Recife colocou o grupo em atrito interno. Personagens importantes do partido, como o senador Humberto Costa (PT) e o deputado estadual João Paulo (PT) demonstram insatisfação com o PSB, apesar da aliança feita para 2024.

Não é segredo para ninguém que boa parte do PT tem encontrado mais apoio para projetos futuros ao lado de Raquel do que com João, principalmente nos planos para 2026.

De olho

Por falar em João Paulo, Dani Portela (PSOL) resolveu retribuir a atenção que o ex-prefeito demonstrou quando compareceu à convenção que oficializou a deputada como candidata à prefeitura do Recife. Portela anunciou que se for eleita vai reativar o Orçamento Participativo, programa mais popular do petista quando governou a capital.

O aceno não é apenas para João Paulo, mas para a militância do PT. Objetivo é atrair eleitores petistas que não querem votar no PSB por causa da recusa de João Campos na novela do vice petista.

Amizade e democracia

Depois de três dias, o presidente Lula (PT) dizer que bastará Maduro mostrar as atas da eleição para que tudo se resolva na Venezuela é quase como concordar com a fraude eleitoral, fingindo propósito de Justiça, enquanto afaga a cabeça do amigo ditador.

Há mortos, feridos, presos, pessoas sequestradas pela ditadura, e o Chefe de Estado brasileiro parece buscar solução para legitimar a farsa, não para desvendá-la. Se trata com essa complacência uma fraude eleitoral tão danosa à democracia, é de se perguntar até que ponto o presidente e os outros petistas podem apontar o dedo para o ex-presidente Bolsonaro no Brasil.

A diferença entre um ataque à democracia e um "processo normal" depende do grau de amizade envolvido?