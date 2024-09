O guia eleitoral e a importância de começar a campanha do começo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Primeiro momento do guia eleitoral é de apresentação ao eleitor. Quase todos os candidatos à prefeitura do recife fizeram isso, menos um.

O primeiro dia do guia eleitoral em Rádio e TV serve para apresentar os candidatos aos eleitores. No Recife quase todos fizeram isso, Gilson Machado (PL), Dani Portela (PSOL) e até João Campos (PSB) que por ser o prefeito atualmente já tem um nível de conhecimento alto.

O curioso foi o programa de Daniel Coelho (PSD) que partiu direto ao ataque contra Campos, levantando uma crítica às condições sociais da cidade que não figuram na “propaganda da prefeitura”, mas esqueceu de dizer quem é o candidato.

Fôlego

No futebol, o jogo mais popular do planeta, uma coisa que se aprende é que toda tática tem bônus e ônus. Quem acompanha com mais atenção uma partida de futebol percebe isso de forma quase cronometrada. Quando o time inicia a partida, desde o primeiro minuto, com marcação alta, avançando sobre o campo do adversário com muito vigor, essa energia dura, normalmente, 15 minutos.

É uma questão física, por mais que se tratem de atletas, após 15 minutos de intensidade extrema eles precisarão reduzir o ritmo ou não aguentarão os próximos 75 minutos do jogo inteiro.

Quem sou eu

É por isso que até Gilson Machado, apesar de sua já conhecida ansiedade buscando participar de entrevistas e debates, começou com calma no guia, contando sobre sua vida, amizade com Bolsonaro e trabalho no Ministério do Turismo.

João Campos, que tem o maior recall da eleição por ser o atual prefeito e poderia ignorar esse “momento currículo”, dedicou um bom tempo a se apresentar para os eleitores.

E também é por isso que Dani Portela, com seus apertados 30 segundos de guia, tratou de chamar os ouvintes e telespectadores para irem conhecê-la entrando nas redes sociais.

Conteúdo

Não há nada de errado com o conteúdo do guia de Daniel Coelho. Pelo contrário. Como não há nada de errado em um time começar um jogo de futebol partindo para o ataque a toda velocidade. O problema é sustentar isso por todo o período.

Talvez, uma explicação para essa ausência de apresentação no primeiro guia eleitoral esteja na própria fala do candidato durante o programa, dizendo que “essa eleição não é sobre ele (Daniel) e nem sobre João”. É a pura verdade. A eleição precisa ser sobre o Recife.

Rocha

Para enfrentar o favoritismo em pesquisas do atual prefeito é necessário mostrar a cidade e o que está sendo ignorado pela administração atual. É preciso mostrar os problemas e apontar que a pobreza e a falta de infraestrutura são uma realidade não mostrada na propaganda do PSB. Tudo isso está no guia de Daniel.

Mas reproduzo o comentário de um colega que assistia o guia ao meu lado: “não se enfrenta uma rocha esmurrando ela. Tem que cavar a terra embaixo da pedra com paciência”.

Geração

Outra questão é geracional. Todo candidato se apresenta no início dos guias eleitorais e segue fazendo isso de tempos em tempos ao longo da campanha porque o período entre uma eleição e outra é longo. Famílias são formadas e desfeitas em dois ou quatro anos.

No caso de Daniel, a última vez em que ele foi candidato à prefeitura da capital foi em 2016, oito anos atrás. Quem tem 16 anos hoje e pode votar, era uma criança de oito anos naquela época e não acompanhava a política. Para eles, quem são os candidatos se não se apresentarem?

Recife

Por falar em Gilson Machado e na reclamação dele sobre a ausência de debates no Recife, antes mesmo de começar a campanha em Rádio e TV, vale lembrar que a TV Jornal e a Rádio Jornal confirmaram seus debates no Recife e em Caruaru. O da capital será no dia 1° de outubro, já na semana da votação, reunindo os candidatos com representação no Congresso Nacional. As equipes de todos os participantes já assinaram a concordância com a data e com as regras, incluindo o grupo do bolsonarista.

O debate do Recife será mediado pela apresentadora Anne Barreto, às 18h30.

Caruaru

Em Caruaru, território da governadora Raquel Lyra (PSDB), numa eleição com a perspectiva de ser cada vez mais acirrada, o debate da TV Jornal está marcado para o dia 2 de outubro. Todos os candidatos com representação no nacional também já aprovaram as regras e a data.

O debate de Caruaru será mediado por este colunista, também às 18h30.