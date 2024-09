O curioso caso dos candidatos que cresceram (muito) com Rádio e TV

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Do fim de agosto até agora, houve mudanças importantes nas corridas eleitorais em várias capitais do Brasil. Em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) saiu do terceiro lugar com 19% e assumiu a liderança com 27%.

Em Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) saiu do quarto lugar com 9%, chegou a 20% e está quase empatado com o primeiro lugar.

Em Fortaleza, há uma movimentação expressiva de dois nomes. André Fernandes (PL) saiu de 16% e foi a 25%. Já Evandro Leitão (PT) saiu de 10% para 19% na capital cearense.

Em Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), saiu de 19% e chegou a 36%.

Pergunto: o que todos esses nomes têm em comum e o que fez eles crescerem tanto num espaço tão curto?

É que todos esses candidatos são os que têm os maiores tempos de rádio e TV e os maiores blocos de inserções nesses veículos ditos tradicionais.

E a internet?

Significa que acabou o domínio das redes sociais no debate político? Depende do que você entende como domínio. Depende de você acreditar que esse domínio já existiu.

Criou-se uma ilusão de competição entre as chamadas mídias tradicionais de massa e as mídias sociais, como se uma estivesse suplantando a outra quando na verdade a relação delas é cooperativa.

Elas se ajudam, mesmo quando fingem um embate.

Jogos

Quem percebeu isso com facilidade nos últimos meses foi a Globo. Podemos tomar como exemplo a transmissão das Olimpíadas.

No início a questão era financeira e a Globo, para reduzir custos, começou a abrir mão de transmissão exclusiva em alguns eventos esportivos. Mas os resultados começaram a mostrar que os produtos acabavam tendo repercussão mais ampla quando eram divididos com outros meios, beneficiando a todos (com uma fatia maior para a própria Globo).

Ninguém está inventando a roda. O que se faz é usar as características da concorrência para ampliar o seu próprio mercado potencial.

Dividir é…

Nos Jogos Olímpicos de 2024 se falou muito nos números da Cazé TV, operada usando o YouTube, que aproveitou a brecha de exclusividade para exibir competições e impactou 41 milhões de pessoas em 18 dias. Foi um absurdo de audiência.

O curioso é que, no mesmo período, a Globo impactou 140,5 milhões de pessoas, com os mesmos jogos, somando todas as suas plataformas. São 100 milhões de pessoas a mais.

Ambas bateram recordes, a Cazé TV e a Globo. Foi bom para todo mundo. Quando forem vender o próximo ciclo olímpico, os dois poderão dizer que o potencial é de 180 milhões de pessoas.

…somar

Como dividir um mesmo produto pode fazer com que os dois concorrentes cresçam, que mágica é essa? É preciso perceber o benefício da concorrência para ampliar mercados específicos.

Quando somente uma emissora exibe os jogos você só tem duas escolhas: assistir ou não assistir. Com duas ou mais opções, o mercado se amplia e ambos se beneficiam.

Melhor ainda, nesse caso, porque a emissora tradicional cria um vínculo, através do produto, com um público que normalmente ela não iria alcançar.

Em relação às Olimpíadas, a Cazé TV não venceu a Globo e nem está caminhando para isso. Ao contrário, elas se complementam.

Emprestando

Agora, como essa realidade se encaixa na política eleitoral? A base é a mesma, com mídias tradicionais e novas mídias se complementando, ampliando “mercados” e votos.

Além disso, há empréstimos de características que são feitos entre as plataformas. As TVs e Rádios conferem credibilidade, enquanto as mídias sociais entregam capacidade de engajamento, de feedback e facilidade de acesso. Se os dois estiverem vendendo o mesmo produto ou candidato, o impacto pode ser muito ampliado.

Recife

O Recife é um bom exemplo disso. João Campos (PSB) soube trabalhar nas redes sociais com muita competência, enquanto dava entrevistas em emissoras de TV e Rádio para agregar credibilidade aos seus conteúdos. O resultado está próximo de 80% das intenções de voto para o socialista.

Em São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) cresceu enquanto utilizava a credibilidade das emissoras de TV e Rádio para gerar cortes que iam parar em suas redes. Quando Nunes disparou foi com o início da propaganda eleitoral, na qual ele tem o maior tempo entre todos os candidatos. Marçal não tem tempo de TV e nem inserções, levou desvantagem, desidratou.

Isso acontece porque, em termos de volume, a penetração da TV e do Rádio ainda é muito maior que a das redes sociais. Carregar credibilidade das TVs para o Instagram é poderoso, mas ficar excluído dos espaços de TV, afastado de uma constância na programação diária, é mortal.

Aprendizado

O que se fala no meio político é que, para tudo no Brasil, a eleição municipal é um ensaio da eleição para presidente e governador, quando se fazem ajustes e as surpresas são absorvidas.

Para as próximas eleições, isso já está consolidado, candidato que cair na conversa mole de “economizar com TV e Rádio porque a internet resolve”, pode acabar sem mandato.