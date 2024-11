A ascensão de Hugo Mota para presidência da Câmara e o pernambucano que o ajudou

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A escolha que se encaminha para ser quase unânime pelo nome de Hugo Motta (Republicanos) para presidir a Câmara dos Deputados nos próximos dois anos tem a influência significativa de um pernambucano, o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos).

Foi ele quem o apresentou como opção quando Elmar Nascimento (União Brasil) já comemorava o futuro cargo, foi ele quem levou Motta para conversar com Lula (PT), foi ele quem levou Motta para conversar com o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) e está circulando por Brasília com o colega de partido.

Isso garantiu apoios formais de cinco siglas somando 244 deputados, incluindo o PL de Bolsonaro e o PP de Arthur Lira.

Silvio

Só isso já seria suficiente para transformar Hugo Motta em favorito. Mas Silvio Costa fez também a ponte com o PT e garantiu algumas dezenas de votos a mais, recebendo o aval do Planalto. Na sequência vieram partidos com bancada menor, como foi o caso do PSB do prefeito do Recife João Campos.

Ainda faltam meses para a eleição da Mesa Diretora da Câmara, mas a vitória é tão certa que o União Brasil confirmou que vai apoiar o candidato e está esperando apenas um tempo para poder retirar a candidatura de Elmar Nascimento apresentada há alguns meses e que era tida como grande favorita.

Elmar

As coisas mudam com muita rapidez na Câmara. Na fase inicial da campanha municipal, Elmar Nascimento chegou a pedir que o União Brasil no Recife apoiasse João Campos em sua reeleição para a prefeitura, sem dificuldades, porque disso dependia o apoio do PSB a sua candidatura na Câmara.

Como todo mundo tinha 150% de certeza de que ele seria presidente da Câmara, hoje algo mais importante do que ser governador em alguns estados, ninguém quis contrariá-lo. Agora ele é só mais um voto na disputa, igual aos colegas, e nada além. Acontece.

Raquel e…

Raquel Lyra (PSDB) começou a integrar representantes do PT dentro do governo. O que era uma aproximação tímida no início e já havia evoluído para uma relação de apoio mútuo, agora fica mais cristalizada. E não deve parar por aí.

O petista que deu o primeiro passo para dentro do governo com um cargo foi Mauricio de Josué (PT), que foi candidato à prefeitura de Águas Belas e saiu derrotado. Ele vai ser diretor do Pró-Rural.

Maurício é ligado ao presidente estadual petista, o deputado estadual Doriel Barros, e ao deputado federal Carlos Veras (PT).

…o PT mais próximo

O petista, que Raquel e o PT dizem que não foi uma indicação oficial do partido, seria ligado também, indiretamente, ao grupo do senador Humberto Costa (PT) e do deputado estadual João Paulo (PT).

“Ele é do PT, sim, e ele está se incorporando ao nosso time para nos ajudar a poder fazer as nossas ações chegarem de maneira mais eficientes”, reforçou a governadora após garantir que não era uma indicação do partido de Lula, mas fazer isso lembrando que o PT tem sido parceiro da gestão.

Uma das maiores reclamações à governadora nos últimos 23 meses era que ela não fazia política. Ela está fazendo.

Vem mais?

O que se comenta nos bastidores é que uma reforma do secretariado pode acontecer no fim deste ano ou início do próximo e que uma secretaria responsável por cuidar da articulação da Região Metropolitana e buscar a solução dos desafios locais poderia ser formulada, com boa possibilidade de ser viabilizada para alguém do PT.

Seria uma maneira de ampliar a presença da gestão estadual na RMR e ainda contemplar o aliado do futuro (ou presente?). É bom lembrar que a bancada do PT na Alepe tem votado consistentemente com o Palácio do Campo das Princesas.