A saúde de Lula vai ficando mais importante para o ambiente de 2026

Para que ninguém seja pego de surpresa e fique refém das narrativas políticas interessadas no futuro próximo, seria bom começar a imaginar a possibilidade de uma eleição em 2026 sem Lula (PT) e sem Bolsonaro (PL).

A coluna já levantou aqui a hipótese de o atual presidente não ser candidato à reeleição, e nunca teve nada a ver com a situação de saúde dele. A questão é o risco de ser derrotado e encerrar o percurso biográfico de sua trajetória em rejeição eleitoral.

Saúde

Mas, agora, as questões de saúde, por mais que se espere e que se torça pela pronta recuperação do presidente e por mais que os médicos digam e certifiquem sua boa condição, começam a fazer parte do ambiente eleitoral e jogam mais uma dúvida à sua disposição para uma campanha.

Não é fácil enfrentar uma maratona cheia de viagens aéreas, em 26 estados e no Distrito Federal, passando por dezenas de cidades para pedir voto. Esse desgaste, para alguém com idade já avançada, é muito grande.

Acredita-se, por exemplo, que o atual problema resolvido com uma nova cirurgia na cabeça se deu por causa da viagem realizada ao Uruguai há alguns dias. Imagine uma eleição.

Cansado

Lula já enfrentou e venceu um câncer, o da Laringe, e quando chegar o período da eleição de 2026 terá ultrapassado os 80 anos, chegando em 81.

Os próprios auxiliares do presidente, que despacham com ele, costumam dizer que Lula demonstra cansaço com muito mais frequência. É preciso que se tenha muito cuidado para que ele não seja candidato apenas pela falta de opção do PT e da esquerda.

Seria ruim para ele, um sacrifício cruel, e também seria muito ruim para o Brasil.

Bolsonaro

Do outro lado, Bolsonaro (PL) está inelegível e seguirá assim, principalmente depois do que foi exposto em relação à tentativa de golpe de 2022. Toda a argumentação que havia sobre pacificar as relações culminando numa anistia terminou submersa, afogada pelo inquérito da Polícia Federal.

É bem possível que o ex-presidente esteja preso ou perto de ser preso até meados de 2026.

Fogo no inimigo

Nos próximos meses, a movimentação do PT para dentro e para fora do partido será essencial para entender o que acontecerá. A tendência é que os petistas ataquem bastante os possíveis candidatos da oposição, tentando abatê-los antes que voem mais alto, evitando que iniciem a corrida mais cedo.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) é um alvo potencial exatamente por isso. Quanto mais ele for criticado, maior é o indício de que Lula não será candidato e o PT está tentando ganhar tempo para viabilizar um oponente.

Vantagem

Acontece que se Lula não for candidato à reeleição esta será uma decisão a ser tomada já na reta final do atual mandato. Não vai dar tempo de preparar alguém com muita antecedência. Tarcísio, que governa o maior estado do país, seria o potencial candidato com a maior chance de ser eleito no país porque partiria com muito mais vantagem que qualquer petista.

Fogo no amigo

Por outro lado, Lula não ser candidato abriria uma avenida no campo da esquerda para um sucessor. Hoje, o potencial sucessor de Lula é Fernando Haddad (PT). O ministro da Fazenda, não por acaso, tem sido alvo de muito fogo amigo.

Quanto maior for a crise interna do PT, que ainda está na briga para indicar o substituto de Gleisi Hoffmann (PT) na presidência nacional, mais evidente fica que existe espaço para a sucessão lulista, com os petistas acreditando que ele não será mais candidato e lutando por suas oportunidades.

Risco

Sem Bolsonaro, e com Lula sendo uma dúvida para um novo mandato, a eleição de 2026 ficaria completamente aberta. E aí, tudo pode acontecer.

Há gente falando em Campos Neto, atual presidente do Banco Central. Há quem diga que seria, finalmente, a chance de Ciro Gomes. Há quem diga que é a oportunidade para o centrão ocupar o Executivo e até quem acredite que seria o momento para mudar o sistema de governo, a Constituição, e migrar para o parlamentarismo.

As possibilidades são muitas e o risco de não se discutir a possibilidade de uma eleição sem os dois principais representantes do polos antagônicos da política brasileira é a sociedade ser pega de surpresa e voltar a decidir eleições escolhendo no susto, tendo que lidar com as consequências negativas depois.