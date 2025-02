Fernando Haddad virou um Sísifo do governo Lula. E isso é muito ruim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), pode terminar o mandato de Lula (PT) sem nada definitivo para comemorar na economia. E ninguém poderá dizer que ele não tentou.

Desde o primeiro momento, quando buscava colocar ordem na bagunça da importação de produtos chineses e foi atrapalhado pela pressão dos seguidores de rede social da primeira-dama, já dava para perceber que o trabalho não seria fácil.

O ministro virou uma espécie de Sísifo no governo. Se você olhar bem para ele, parece mesmo que Haddad sente estar condenado a fazer um trabalho inútil de conclusão impossível.

Até a morte

O mito de Sísifo fala sobre um rei que era tão astuto ao ponto de enganar duas vezes a própria morte (Tânatos), quando esta foi buscá-lo, aprisionando-a. Depois da interferência dos deuses, que libertaram Tânatos, Sísifo teria enganado a morte uma segunda vez, voltando ao mundo dos vivos para, segundo ele, resolver algumas pendências.

Qualquer semelhança com o personagem João Grilo, de Ariano Suassuna, não é mera coincidência.

Impossível

Ao perceber que a punição contra Sísifo teria que ser exemplar, Zeus determina que ele seja condenado a uma tarefa impossível e eterna. Ele foi forçado a empurrar uma enorme pedra até o topo de uma colina, apenas para vê-la rolar de volta para a base sempre que estava prestes a alcançar o cume.

A tarefa interminável deveria simbolizar a inutilidade de tentar desafiar as leis divinas. Mas o escritor Albert Camus deu uma interpretação diferente a Sísifo, defendendo que, apesar da tarefa sem sentido e sem conclusão, Sísifo era realizado e feliz.

Riso

Haddad deu uma entrevista a uma emissora de TV esta semana. Em certo ponto diz, sobre as medidas que tomou até agora, que “não se arrepende de nenhuma delas. Que pode ter errado, não é pecado, mas não se areepende”.

Depois, foi questionado se existe fogo amigo no governo. Respondeu com uma objetividade irretocável: “Tem fogo amigo, fogo inimigo, aqui tem fogo para todo gosto”.

O que mais chama atenção é a expressão de Haddad. Ele sorri enquanto responde. Não um riso largo, mas de satisfação. De quem rola a pedra, vê alguém lhe atrapalhar quando está chegando ao cume, mas está satisfeito mesmo assim.

Fogo

Quando Camus imagina Sísifo feliz é, principalmente, porque aceitar e cumprir aquela tarefa infinita e infrutífera de forma consciente era uma maneira que o rei tinha de desafiar os deuses mais uma vez, embora eles não percebessem ou não entendessem isso. Estar ali sorrindo era uma forma de zombar deles também.

Haddad, na entrevista, estava zombando dos que lhe atiram fogo, sejam amigos ou inimigos.

Sem fim

O ministro tem boas ideias, entende a responsabilidade necessária com a economia para não perder o rumo do equilíbrio mínimo entre o que se ganha e o que se gasta, que é o que define o futuro da credibilidade financeira das instituições para que elas possam ser financiadas em fomentem desenvolvimento.

Mas em tudo o que tenta fazer, carrega a pedra morro acima, sendo atacado até pelos que deveriam ajudá-lo para, chegando ao cume, encontrar um Lula reticente, perdido entre o desejo de ser amado e a responsabilidade de ser austero.

A pedra desaba. E lá vai o ministro começar de novo.

Sem humor

Vendo toda essa história pela ótica da política partidária, apenas, é até divertido. Mas o Brasil é mais do que política e 200 milhões de pessoas dependem de essa pedra chegar em algum lugar para que o desenvolvimento os encontre ou, no mínimo, que a desgraça de uma inflação descontrolada não assuma o leme do país.

Já são dois anos assim. O ministro ainda sorri. Mas o Brasil está exausto.



