Lula e a ideia de mandar o povo comprar produtos mais baratos

Não há dúvida de que é importante Lula (PT) viajar o país, dar entrevistas e conversar com as pessoas. Isso deveria estar acontecendo desde 1º de janeiro de 2023 se a comunicação estratégica do governo estivesse pautada em realidade desde o início da gestão. Mas não precisa ser da área de comunicação para entender que o conteúdo é mais importante do que a frequência. Não adianta falar muito e dizer bobagem. Mandar as pessoas boicotarem produtos caros é uma delas. Bobagem das grandes.

Piada

Isso só teria lógica num mundo em que as pessoas estivessem cheias de dinheiro, em condições de comprar produtos mais caros. A maneira como o presidente fala dá a entender que o cidadão deixa seu trabalho no qual ganha um salário mínimo e vai para o mercado comprar filé mignon. Quem vive neste planeta e já foi ao supermercado nos últimos meses sabe que não tem lógica. A fala de Lula gerou piadas. Não é o que se espera de resultado para o pronunciamento de um presidente da República.

Formação

Para completar, Lula acaba repetindo o discurso de Bolsonaro (PL). Em setembro de 2021, no meio da crise hídrica que encarecia a energia elétrica, o então presidente apareceu com uma solução em uma de suas lives: tomar banho frio e andar de escada para evitar o elevador. "Tomar banho é bom, mas se puder tomar banho frio, é muito mais saudável. Ajude o Brasil", dizia.

Culpa

No episódio atual, Lula ignora o fato de que o café subiu mais de 80% em um ano e até o cuscuz está ficando mais caro por causa do milho que vem sendo utilizado para produzir etanol. Fora o preço de outros produtos que sofrem com a cotação alta do dólar. O descontrole da economia, que o PT fez de tudo para que não fosse saneado, é o principal causador do preço alto dos alimentos. Sobre isso, Lula não está disposto a falar. Melhor colocar a culpa em Roberto Campos Neto, que já nem é mais presidente do Banco Central.

"Se a culpa é minha, boto em quem eu quiser". É a regra.



No fim

O PSDB acabou. É uma pena, porque dos melhores capítulos da economia brasileira nas últimas décadas, os tucanos foram protagonistas em sua maior parte. Existem centenas de maneiras de se conduzir um grupo de representação partidária e todas podem ter maior ou menor grau de sucesso, dependendo do clima político do país. A única receita que não dá certo é não saber para onde ir. O PSDB como unidade partidária não tem a menor ideia do que fazer. Se fizerem uma experiência e mandarem as principais lideranças, sem combinar, escreverem num bilhetinho o que pensam que a sigla deve fazer em 2026, detalhando qual deve ser o comportamento e discurso, não haverá dois papéis com as mesmas instruções.

Realidade

O PSDB acabou por não saber ler a própria realidade em cada eleição. Acreditou que era pequeno quando era grande (2002), que era fácil quando não havia chance (2006), que era a solução quando nem existia um problema (2010), que era caminho quando estava perdido (2014) e, por fim, que ainda era grande quando já estava minúsculo (2018). Depois, 2022 já foi um ocaso, representando a confirmação do fim iminente. Hoje, o PSDB se resume a três governadores insatisfeitos planejando sair, 13 deputados federais isolados e nenhum senador. Maior nome do partido por muitos anos, Aécio Neves (PSDB) teve 85 mil votos e só foi reeleito deputado com ajuda do coeficiente eleitoral em Minas Gerais.

Aquisição

O destino da sigla está sendo definido em negociações com outros partidos. Já se falou em federação e em fusão com MDB ou PSD. Chamar de fusão é uma bondade. Trata-se de uma aquisição. O PSDB está sendo negociado como um espólio. E tudo piorou com a recente investigação sobre o presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, que andou recebendo visita da Polícia Federal por questões da época em que era governador de Goiás.