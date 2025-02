O PSB híbrido que busca estar pronto para quando novos ventos chegarem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Já faz tempo que o PSB tornou-se um partido camaleão, que se adapta de acordo com o ambiente. A logomarca, por exemplo, já foi toda vermelha quando Lula (PT) surfava em índices de 80% de aprovação e tinha o PSB como aliado. Mas quando Dilma Rousseff (PT) caiu em desgraça e foi abandonada pelos socialistas, o desenho mudou e as cores também. De repente, um PSB verde e amarelo era divulgado para quem quisesse ver. A logo tinha verde, amarelo e branco. Foi na época em que o PSB aliou-se ao PSDB. Sim, isso já aconteceu.

Camaleão

Tempos depois deu errado e a logo voltou a ficar branca e vermelha para evitar comparações com Jair Bolsonaro (PL). Até então, o partido mudava o pensamento, ia mais ao centro ou mais à esquerda dependendo da demanda eleitoral, mudava as cores e colocava para dentro gente que nada tinha a ver com os ideias do grupo, mas mantinha a ideia de ser o partido de um dos maiores líderes da esquerda brasileira, Miguel Arraes. Agora, não. A proposta é mais ousada e deve mexer com a identidade.

Identidade

Está em discussão uma mudança de nome. A sigla continuaria a mesma, mas teria outro significado. Ao invés de Partido Socialista Brasileiro, passaria a se chamar Partido da Sociedade Brasileira. É estranho, sim. Mas é o que estão chamando de reposicionamento de marca para atrair novas lideranças mais ao centro e à também direita. O primeiro passo é mudar a direção nacional da sigla e isso torna a alteração curiosa. Sai Carlos Siqueira, que tem uma ligação muito forte com Eduardo Campos e entra o filho de Eduardo, João Campos, prefeito do Recife.

O liberal

João sempre teve um pensamento bem mais liberal e mais à centro-direita que a velha guarda do PSB. O último foco de resistência do grupo mais tradicional do partido em Pernambuco se reuniu em torno de Paulo Câmara, governador do estado até 2022, e caiu em desgraça quando a eleição foi perdida por Danilo Cabral (PSB). Desde então, o próprio Paulo deixou o partido e outros, como Danilo, afastaram-se tanto quanto puderam. Agora, Campos já será aclamado como presidente nacional e os filiados de São Paulo, principalmente, querem esse afastamento da esquerda como condição.

Híbrido

O “Partido da Sociedade Brasileira” será apresentado como sendo de centro para não desagradar os paulistas, mas não pretende largar a parceria nacional com o PT que está no poder, para não desagradar os pernambucanos. Esse comportamento híbrido deve permanecer até o momento em que o Brasil vier a mudar seu sistema do atual presidencialismo para um semipresidencialismo no futuro. Algo que está no horizonte das discussões em Brasília.

SP x PE

Nos últimos anos o PSB encolheu muito. Nos tempos de maior força, quando Pernambuco e São Paulo disputavam para ver quem mandava, o paulista Márcio França (PSB) era quem puxava a sigla à direita, enquanto o grupo de Pernambuco, majoritário, tentava manter a tradição de Miguel Arraes. Pelo jeito, no fim, mesmo assumindo a liderança da sigla, Campos vai dar ganho de causa aos paulistas. Campos e a realidade, para ser justo.

A realidade bate

Nos próximos dois anos haverá uma discussão sobre semipresidencialismo e voto distrital misto e um protagonismo maior dos partidos políticos em detrimento de figuras populistas como Lula ou Bolsonaro. Num sistema assim, partidos que não sejam fortes tendem a ter cada vez menos influência nas decisões do país e no acesso a cargos estratégicos.

Força

A força de um partido, principalmente no início de um novo sistema, se vier a ocorrer mudança, será mais baseada em sintonia com o sentimento geral de momento dos eleitores do que com bandeiras ideológicas históricas. O PSB estará fugindo dos extremos para tentar ser ouvido no futuro. É o que se verá.