O combate à corrupção saiu da pauta política mas segue na cabeça das pessoas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As luzes das câmeras de TV se reúnem em um mesmo ponto, no momento em que um grupo entra na sala. Ao centro da mesa, um delegado da Polícia Federal anuncia a descoberta de mais um esquema de desvio de verbas e cobrança de propinas envolvendo integrantes do governo. Pouco a pouco, o trabalho de investigação vai desvendando crimes e provocando escândalo. A Operação Lava Jato cometeu erros, mas seu erro fatal foi ir tão longe sem ir até o fim.

Ganância

Há caminhadas que, interrompidas na metade, não lhe dão mais o direito de voltar para o início. O que faz as pessoas não irem até o fim é o medo das consequências. E só teme consequências quem tem aspirações futuras. Os integrantes da Força Tarefa, que chegaram a prender um ex-presidente da República, tinham aspirações políticas, pesaram as próprias vantagens e achavam que já tinham concluído o caminho. Decidiram faturar eleitoralmente. Gananciosos, ingênuos e até meio estúpidos em certa medida, foram atropelados e deslegitimados. Acontece.

Campanha

Uma campanha muito pesada foi feita contra o grupo que combatia a corrupção. O ex-presidente preso agora é o presidente da República no exercício do cargo outra vez. A reação da classe política contra a Lava Jato começou ainda no governo Bolsonaro (PL), que praticamente extinguiu a Força Tarefa e a jogou aos leões quando Sergio Moro, ex-juiz da da Força Tarefa, nomeado ministro da Justiça ao perseguir seus objetivos políticos, saiu do governo atirando e acusando o então presidente de ter interferido em investigações da PF.

Enterrou

O movimento de enterrar o combate à corrupção teve apoio de ministros do STF, que davam guarida às decisões da Força Tarefa mesmo à contragosto, para atender à opinião pública, mas se incomodavam com a ambição dos integrantes do grupo. Pouco a pouco foram revisitando suas próprias determinações, modificando narrativas e quase pedindo desculpas a políticos que chegaram a admitir estar roubando dinheiro do pagador de impostos antes. A Lava Jato ficou como aquela que nunca deveria ter acontecido.

Ué

Por isso é curioso que o levantamento da Transparência Internacional divulgado esta semana e exposto aqui no JC tenha mostrado o Brasil em situação tão ruim no Índice de Percepção da Corrupção. Estamos na 107° posição em 2024 de 180 países participantes, abaixo da média de toda a região. O índice mede o quanto a população percebe a corrupção presente no ambiente político e o quanto ela afeta a vida cotidiana. Mas, se a Lava Jato não era mais necessária, como dizia Bolsonaro, ou se era um grande esquema fraudulento para manchar reputações, deveríamos estar numa situação muito melhor. Ou não?

Era melhor

A Lava Jato teve início no primeiro semestre de 2014 e provocou um movimento popular com o sentimento de que, finalmente, algo estava sendo feito para proteger o dinheiro suado do trabalhador que paga impostos e sustenta esse país. Quando o Índice de Percepção da Corrupção de 2014 foi divulgado, já em 2015, o Brasil ocupava a 69° posição. Depois que a Força Tarefa foi perseguida e extinta, caímos para a posição 107.

Está?

O que mais chamou a atenção no relatório foi exatamente o movimento para reabilitar políticos e empresas que haviam sido condenadas anteriormente, inclusive suspendendo multas que eles haviam aceitado pagar. Sem esquecer o judiciário, o relatório cita também a percepção de que há corrupção no meio jurídico, com lobby no setor. Diante disso, e com a pauta de combate à corrupção esvaziada no Brasil, é necessário perguntar: será que está tudo bem mesmo? E por quanto tempo vamos fingir que ninguém se preocupa mais com a corrupção?