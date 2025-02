Governo que não consegue fazer política acaba pagando mais caro depois

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gestões têm custo subjetivo. Um governo com alta popularidade paga politicamente pouco para ter aliados. Ninguém quer ficar contra a preferência da população, correndo o risco de se isolar. Ao mesmo tempo, na outra ponta, uma gestão impopular precisa pagar muito mais caro para conseguir apoios. Os custos operacionais aumentam e fica cada vez mais difícil sobreviver sem ser capturado por grupos políticos interessados em sugar sem doar.

É por isso que manter boa popularidade e credibilidade não é apenas um assunto eleitoral. É importante lembrar disso, num momento em que temos exemplos de governos exaltando a técnica quando a política não funciona. Se a política não funciona, com o tempo, qualquer gestão trava.

Barragem

O episódio envolvendo o governo Raquel Lyra (PSDB) na Alepe, com a base perdendo o comando das três principais comissões da Casa (Justiça, Finanças e Administração) é um exemplo disso. Sem essas três comissões, o governo corre o risco de travar e fica dependendo da oposição para ter agilidade.

Significa que a Alepe vai bloquear tudo o que o governo mandar pra lá? Não. Mas as comissões funcionam como controle, uma cancela.

Imagine um rio do qual o Executivo retira água para alimentar seus projetos. Nessa configuração, a oposição controla a barragem e regula o fluxo dos projetos que chegam à Casa.

Agilidade

A questão é que, mesmo com maioria no Plenário, não será fácil acelerar demandas com necessidade de aprovação na Alepe, quando depender dessas comissões. E quase tudo depende dessas três comissões.

Estamos falando de um ano pré-eleitoral, com diversas demandas no Estado, e a agilidade é fundamental para que as realizações encontrem o eleitor. É interesse da oposição atrapalhar como puder, embora o povo pernambucano torça para que isso não aconteça.

Reverter a situação terá custo político. E será bem mais caro, exatamente porque se deixou que a situação chegasse aqui.

Normalidade

Numa situação normal de temperatura e pressão, é curioso que a equipe de articulação siga como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo dentro da normalidade, depois de perder o controle das três comissões mais importantes do Legislativo.

Como também é curioso que, no plano federal, o governo Lula siga com sua equipe de articulação ainda intacta, apesar de não ter qualquer diálogo com o Legislativo com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) declarando para quem quisesse ouvir que não fala com o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha (PT).

Ipec

O governo Lula já está pagando por essa deficiência política. E paga caro com a imagem do presidente petista.

Segundo o Ipec, 62% da população acham que ele não deveria mais tentar a reeleição. Entre os eleitores do próprio Lula de 2022, um terço dos entrevistados não quer que o presidente tente um quarto mandato. Os motivos vão da idade avançada até comparações com gestões anteriores do próprio Lula.

O que mudou dos primeiros mandatos para agora? Um dos fatores é a dificuldade de formar pontes entre o Legislativo e o Executivo.

Inflação

Por causa desse descompasso ao longo de dois anos e dois meses, quando for fazer a reforma ministerial, em março, Lula terá que destinar muito mais espaço para o centrão do que estava previsto no planejamento inicial.

A relação está tão ruim que será necessário ajoelhar-se para partidos que ninguém nem sabe se apoiarão uma tentativa de novo mandato.

A fatura de agora será apenas pela sobrevivência do governo, como aconteceu com Bolsonaro em 2020, no auge da pandemia.

Diferença

Bolsonaro passou por isso, mas tem uma diferença considerável. O ex-presidente decidiu não fazer política, deliberadamente, com um discurso mais performático que realista, foi ignorando o Legislativo, até se perceber isolado e prestes a sofrer um impeachment. Entregou o governo ao centrão (Arthur Lira incluso) e sobreviveu.

Mas quando precisou do mesmo grupo na eleição, o preço já estava muito alto e ele não tinha como pagar o valor cheio. O centrão se dividiu, uma parte apoiou Lula e Bolsonaro acabou derrotado por pouco.

Agora, essa inflação política antes da hora acontece com a gestão do PT. E vai complicar em 2026.

Política

Quem não faz política, em qualquer instância de governo, cedo ou tarde paga muito mais caro e compromete a própria sobrevivência. Isso sem falar no prejuízo que isso causa às soluções necessárias.

Fazer política não se trata de permitir corrupção e nem se empoderar usando o dinheiro do pagador de impostos. Isso é consequência do sistema político brasileiro, que precisa mudar, mas não vem ao caso neste texto. Somente quem nunca esteve dentro de uma administração pública pode pensar assim. E não deveria.

Negar a política sendo político é tão estúpido quanto o suicídio. E tem, pode apostar, o mesmo resultado.