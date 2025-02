Lula terá que extrapolar o "horário comercial" para agradar o centrão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quando até os amigos duvidam, a crise se instala. A carta do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, afirmando que Lula (PT) está se "esforçando para não ser reeleito", explodiu em Brasília. O jurista faz parte do grupo que apoia o presidente e o PT com mais fervor, entre os mais fervorosos.

Quando seu técnico joga a toalha no ringue, o lutador costuma ficar inicialmente irritado porque sempre acredita que pode resistir mais, por isso Lula não deve ter ficado feliz com o discurso do amigo.

Mas o autor do texto tem toda razão.

De 8h às 18h

Kakay não chega a ser técnico de nada, mas aconselhava o presidente e terminou sendo afastado do convívio durante este governo que, ele diz na carta, não tem nada a ver com os dois primeiros. “Está isolado, capturado e não faz política” e “não recebe mais os velhos amigos políticos”, são frases usadas pelo advogado, numa crítica que muitos apontam como sendo direcionada à primeira-dama, Janja.

Há quem diga que, para não irritar a esposa, que não gosta de conversas políticas em casa, Lula tem aproveitado as viagens dela para se encontrar com representantes dos outros poderes e da política partidária.

Fora isso, só em horário comercial.

É presidente

Tem marido que se comporta assim e só encontra os amigos se a esposa não estiver por perto. É estranho e fica parecendo que o sujeito está fazendo algo errado, mas cada um sabe o que a consciência carrega.

O que não pode é essa ser (se for) a prática de um Presidente da República que termina não articulando politicamente a sustentação do seu próprio governo porque a companheira quer evitar falar de trabalho à mesa. É muito mais sério.

Exemplo

Um político de um município do interior, certa vez, estava saindo para um comício à noite durante a campanha quando foi interpelado pela esposa por não parar em casa. Respondeu de pronto, sem titubear: “Quando você casou comigo eu já era político. Não reclame agora”.

Foi eleito prefeito. E a esposa nunca mais reclamou.

Já sabia

Se é verdade que existe essa interferência, Janja sabia onde estava se metendo quando casou. Cabe a Lula entender a responsabilidade que tem com um país e fazer um esforço para recuperar, como disse Kakay na carta, “sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política”.

Caso contrário, melhor que não seja candidato mesmo.

Reforma

Para começar a mudar, o presidente precisa fazer rápido a reforma ministerial que se arrasta há meses. A relação com os partidos aliados é uma hoje e será completamente diferente após o novo desenho dos ministérios. Se as alianças ficarão mais fortes ou vão se esfacelar depende de como as mudanças serão recebidas.

Se forem suficientes trarão um clima de paz necessário a um governo que precisa disso para entregar o que importa à população. Não sendo, instalarão o caos.

Bolsonaro

Há uma ameaça real de que o centrão, não ficando satisfeito com as mudanças propostas por Lula, comece a construir uma candidatura própria ao Planalto com o nome vindo de um dos partidos que hoje apoiam o governo.

Se não houver esse nome viável, apoiar um candidato bolsonarista é possível.

Ou, pior, o centrão pode articular para que alguma das ideias malucas de anistia ou mudança na regra de inelegibilidade deixe de ser maluca e ganhe votos para ser aprovada, liberando Bolsonaro para ser candidato em 2026.