Por iniciativa de Miguel Coelho já "é 2026" na eleição do Senado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Tem seu ônus antecipar eleição, mas quem sai na frente pode conduzir melhor as regras do jogo. Miguel conta com esse bônus para garantir uma vaga.

Será muito absurdo se Raquel Lyra (PSD), em 2026, tiver um candidato da direita e um da esquerda no mesmo palanque disputando o Senado? A pergunta é válida porque o mapa das eleições em Pernambuco começa a apontar para essa possibilidade.

A presença de Anderson Ferreira (PL) foi um indício, por um lado. A aproximação de Raquel com o PT é indício pelo outro lado. Na mesma cerimônia em que ocorreu a mudança do PSDB para o PSD, a governadora recebeu políticos petistas, inclusive parlamentares.

Como foi

Em 2022, cabe lembrar, o argumento de campanha da atual governadora era fugir da polarização. Ela não declarou voto nem em Lula (PT) e nem em Bolsonaro (PL). Flutuou entre os dois públicos, evitando a rejeição bolsonarista e escapando do antipetismo ao mesmo tempo. Para 2026, em Pernambuco, a tendência é que Lula continue tendo boa aprovação (embora seu governo o tenha prejudicado bastante). Por outro lado, há uma tendência de que a direita no estado fique dividida entre um grupo bolsonarista e um outro, conservador, que se afasta cada vez mais do ex-presidente.

Palácio

Este segundo grupo dentro do PL, menos radical, é majoritário, apoiado no eleitor evangélico, e representado principalmente por Anderson Ferreira que preside o partido no Estado e define seus rumos. A presença dele na filiação ao PSD chamou a atenção porque havia rumores de um afastamento, que agora se dispersaram. Até discurso o ex-prefeito de Jaboatão fez, exaltando a governadora.

Miguel e Humberto

O que pode complicar é se na outra vaga estiver Humberto Costa (PT). O senador, que hoje preside o PT Nacional, vai para a reeleição e foi provocado a entrar na discussão sobre 2026 por Miguel Coelho (UB). Miguel criticou os resultados apresentados pelos senadores pernambucanos nos últimos anos, principalmente as verbas trazidas para o estado. Humberto respondeu: disse que Miguel era um “bolsonarista que mudou de posição após a eleição”. Começou a disputa.

Ataque e resposta

Parece coisa boba, mas a troca de farpas já conduz algumas resoluções para o futuro. A questão é que Miguel tenta uma das duas vagas ao Senado no palanque de João Campos (PSB) e, pelo que se diz, uma dessas vagas já é de Silvio Costa Filho (Republicanos). A outra ficaria entre Humberto e Miguel. O ex-prefeito de Petrolina atacou cedo porque precisa definir seu espaço e mirou na eficiência. Humberto entendeu a jogada e atacou na ligação de Miguel com o bolsonarismo para afastá-lo da esquerda e de Lula, que Campos espera ter como apoio no caso de ser candidato.

Misturado

A resposta de Humberto foi boa, mas cria um problema para o caso de ele disputar a reeleição no palanque de Raquel Lyra, uma possibilidade concreta. Se Miguel não serve para ser candidato por ter sido bolsonarista e mudado depois da eleição. Como Humberto vai explicar Anderson Ferreira, do partido de Bolsonaro, mesmo que ele esteja afastado, como companheiro de chapa? Isso pode abrir espaço para o pleito de outra liderança: Dudu da Fonte (PP). O deputado seria mais fácil de explicar, já que o PP apoiou Bolsonaro mas ele, em Pernambuco, sempre declarou voto em Lula. Faltaria só combinar com Raquel.

Jogo

Em 2022, Miguel Coelho chegou a formar um grupo com Anderson Ferreira e Raquel Lyra para “discutir Pernambuco” antes de decidir quem e com qual configuração se iria disputar o governo do estado. Na época, o então prefeito de Petrolina foi criticado pelos colegas, também prefeitos, por ter se antecipado assumindo que já era candidato antes de tomarem uma decisão conjunta. Mas a verdade é que Miguel terminou puxando a corda e dando o start naquela eleição.

Terminou sendo positivo para a oposição que, depois, venceu a disputa com Raquel. Agora, na disputa do Senado, o sertanejo faz o mesmo. Tem seu ônus antecipar eleição, mas quem sai na frente pode conduzir melhor as regras do jogo. Miguel conta com esse bônus.