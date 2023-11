Mais de 9 mil vagas em cursos técnicos serão oferecidos pela Secretaria de Educação de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O acesso aos locais e horários das provas, que serão realizadas entre os dias 17 de novembro e 1º de dezembro, podem ser acessados pelos candidatos no ato da inscrição

A partir desta terça-feira (7), estão abertas as inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio em Pernambuco. A Secretaria de Educação e Esportes do Estado (SEE), através da Secretaria Executiva de Ensino Médio e Profissional (SEMP), informou que, ao todo, estão sendo ofertadas 9.975 vagas em 32 cursos de 56 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) da Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão.



Os estudantes interessados devem ficar atentos ao cronograma do edital. As inscrições seguem até o dia 13 de novembro e devem ser realizadas pelo site da Secretaria (www.educacao.pe.gov.br).



Podem se inscrever estudantes que irão cursar o 1º ano do ensino médio em 2024. Do total de vagas disponíveis, 80% deverão ser ocupadas, prioritariamente, por alunos que cursaram o ensino fundamental - anos finais (6º ao 9º ano) em escolas públicas.

CURSOS DISPONÍVEIS

Os cursos técnicos disponíveis são: Administração, Redes de Computadores, Sistemas de Energia Renovável, Logística, Guia de Turismo, Edificações, Nutrição e Dietética, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Agronegócio, Eventos, Produção de Áudio e Vídeo, RTI (Rádio, TV e Internet).

Também estão disponíveis vagas para os cursos de Marketing, Segurança do Trabalho, Design Gráfico, Farmácia, Fruticultura, Comércio Exterior, Teatro, Artes Visuais, Programação de Jogos Digitais, Multimídia, Alimentos, Gastronomia, Publicidade, Mecatrônica, Mecânica, Design de Interiores, Zootecnia, Meio Ambiente e Agropecuária.

LOCAIS DE PROVA

O acesso aos locais e horários das provas, que serão realizadas entre os dias 17 de novembro e 1º de dezembro, podem ser acessados pelos candidatos no ato da inscrição. As provas serão compostas por 20 questões, sendo 10 de língua portuguesa e 10 de matemática.

De acordo com a Secretaria de Educação, o resultado geral está previsto para ser divulgado no dia 12 de dezembro e as aulas serão iniciadas em fevereiro de 2024.