Gabarito oficial do ENEM só será divulgado após o fim das aplicações das provas; confira o dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste último domingo (05/11), milhões de candidatos em todo o país saíram de suas casas para fazer a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Mas para quem deseja conferir o gabarito do teste, será necessário aguardar um pouco mais, já que a divulgação só acontecerá após a aplicação do segundo teste, que será aplicado neste domingo (12).

De acordo com o Inep, os gabaritos serão divulgados até o dia 24 de novembro, já o resultado final será publicado apenas em janeiro de 2024, conforme consta no edital da prova, encontrado na Página do Participante.

Os estudantes que prestarem as provas do Enem, poderão usar as notas para ingressar no ensino superior público, no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), concorrer a bolsas de estudos em instituições privadas pelo Programa Universidade Para Todos (Prouni), ou até financiar seus estudos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Outra função para usar o valor final que você tirou no exame é conseguir estudar no exterior.

Neste último domingo (05), os estudantes fizeram as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação onde a temática foi: os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil.

Agora no próximo final de semana, dia 12 de novembro, as provas objetivas agora serão de ciências da natureza e matemática.

Entenda como é feito o cálculo da nota do Enem