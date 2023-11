O QUE LEVAR NO SEGUNDO DIA DO ENEM 2023? Confira o que pode e o que não pode

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira o que é permitido levar no segundo dia de provas do Enem 2023

O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 ocorre neste domingo (12).

Os estudantes farão as provas de Matemática e Ciências da Natureza, que engloba química, física e biologia.

O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior em universidades públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

É preciso estar atento ao que é permitido no local de prova do Enem 2023, para não correr o risco de ser eliminado.

O que não pode levar para o Enem

No momento da aplicação do Enem 2023, não será permitido o uso de qualquer objeto eletrônico.

Ao ingressar na sala de prova do Enem 2023, devem ser guardados no envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria; protetor auricular; relógio e quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets e quaisquer outros materiais estranhos à realização do exame.

O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do estudante no local de prova.

O que levar no segundo dia do Enem

Embora não seja obrigatório, é recomendado que os participantes levem lanche e água, já que a prova do Enem 2023 tem uma duração longa.

Para realizar o exame, é obrigatória a apresentação da via original de documento de identificação oficial com foto. São aceitos também os documentos digitais com foto do e-Título, CNH digital e RG digital.

A prova do Enem 2023 deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

A máscara é obrigatória, exceto nos estados ou municípios onde o uso do item em local fechado esteja liberado por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar.

Entenda como é feito o cálculo da nota do Enem

Horários do segundo dia do Enem 2023

Os portões do segundo dia do Enem 2023 abrem às 12h e fecham às 13h.

Não é permitido entrar após o fechamento dos portões.

As provas do segundo dia do Enem 2023 começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 18h30.