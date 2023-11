Enem 2023: Especialista dá dicas para exercitar o corpo antes da prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Que a prática regular de atividade física contribui para uma melhor qualidade de vida, todo mundo já sabe, mas em momentos que exigem uma maior concentração, foco e resistência física, como uma maratona de provas, por exemplo, é importante ter atenção e um maior cuidado com o corpo e a mente.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova longa e desafiadora, que exige muito do estudante. Por isso, se preparar não só nos estudos, mas também na parte física é um caminho mais seguro e saudável.

No Colégio Saber Viver, os estudantes tem aulas regulares de educação física, funcional, além da prática de esportes como futebol, vôlei, basquete e handebol.

Isabela Santos, mestre em Educação Física na UFPE e professora de educação física no Colégio, comenta sobre os benefícios dos exercícios físicos para o corpo e a mente que ajudam a aliviar a tensão, principalmente no período de provas.

"No Enem, eu sugiro que, a cada 30 minutos, se o candidato puder se levantar, ele deve sair um pouco, ir ao banheiro, aproveitar de 3 a 5 minutos e fazer alguns alongamentos, que auxiliam nesse relaxamento durante a prova", afirma.

No Colégio Saber Viver, os estudantes são estimulados a praticar atividade física ao longo do ano inteiro. - Renato Ramos/JC Imagem

Os exercícios físicos regulares trazem diversos benefícios para a saúde, incluindo:

Melhora da circulação sanguínea;

Aumento da capacidade cardiorrespiratória;

Redução do estresse e da ansiedade;

Melhora do humor;

Aumento da disposição;

Melhora da qualidade do sono;

Redução do risco de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade.

Todas essas vantagens podem ajudar os estudantes a se sentirem mais preparados para enfrentar a prova do Enem. Além disso, os exercícios físicos também ajudam a melhorar a postura, o que é importante para evitar dores e desconfortos durante a prova.

A professora de ed. física do Colégio Saber Viver acrescenta que a participação dos pais, neste processo é fundamental para um melhor resultado.

" A gente estimula para que os pais, eles se envolvam nessa mudança de hábito, tanto no combate do comportamento, quanto em uma alimentação mais saudável. Tudo isso vai auxiliar na preparação para o Enem", acrescenta.

O alongamento também é uma prática importante antes da prova do Enem. Ele ajuda a relaxar os músculos, melhorar a flexibilidade e prevenir lesões. É recomendado fazer alongamentos leves por cerca de 10 minutos antes da prova.

Dicas de exercícios físicos e alongamento antes da prova do Enem

Antes de tudo, é muito importante que o estudante não pratique exercícios pesados na véspera da prova. Além disso, praticar uma atividade física, alinhada à uma boa alimentação e descanso, vão garantir um melhor desempenho.

Os movimentos devem ser feitos e, em seguida, descansar de 30 a 40 segundos antes de fazer o próximo exercício de alongamento - Reprodução/Internet

Aqui estão algumas sugestões de exercícios físicos que você pode fazer antes da prova do Enem:

Caminhada;

Corrida;

Natação;

Ciclismo;

Yoga;

Pilates;

Alongamento.

É importante consultar um profissional de educação física antes de iniciar qualquer atividade.

Saber Viver no Enem

Os estudantes da 1ª série do ensino médio no Colégio Saber Viver se inscreveram no Enem 2023 e estão fazendo a maratona de provas como um "teste de avaliação" e preparatório para o desafio que vão encarar em 2025, quando estarão concluindo o ensino médio.

Com a nota do Enem os estudantes podem usar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), sistema do Ministério da Educação, para ingressar em universidades públicas e em algumas privadas de todo o Brasil e até do exterior.

Larissa Leandro, 16 anos, é uma das estudantes da 1ª série que fizeram a prova do Enem 2023. Sobre a sua experiência, a estudante afirma que o tema da redação surpreendeu muitos estudantes que tinham outras expectativas para o tema, mas que ainda sim, foi um assunto confortável de ser trabalhado

"por ser um assunto que atinge muitas pessoas e a gente tem um conhecimento mais amplo sobre mesmo", pontua.

Larissa, 16 anos, fez a prova do Enem 2023 e acredita que o tema da redação surpreendeu muitos estudantes - Renato Ramos/JC Imagem

Como proposta de intervenção, a estudante do Colégio Saber Viver abordou a questão da invisibilidade da mulher, enquanto empregada doméstica ou cuidadora de idosos.

"Para a parte de intervenção, utilizei o Ministério do Trabalho, junto com as redes sociais. Com o intuito de, a partir disso, eles começarem a divulgar a importância desse trabalho e mostrar que elas estão presentes em quase todas as casas dos brasileiros. Além do quanto a invisibilidade acaba sendo prejudicial para elas no sentido que acabam tendo altas carga horárias de trabalho e baixa remuneração", acrescenta.