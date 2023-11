CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO ENEM 2023: como consultar o local de prova do Enem 2023?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja como consultar cartão de confirmação com local de prova do Enem 2023

Os locais de provas de cada estudante inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão disponíveis para consulta desde o dia 24 de outubro.

O Enem 2023 desempenha um papel fundamental como a principal via de acesso para universidades públicas e privadas em todo o Brasil será realizado em menos de duas semanas.

À medida que chega o segundo dia das provas do Enem 2023, estudantes que se dedicaram ao longo do ano buscam como consultar o cartão de confirmação do Enem 2023.

A seguir, você confere:

Enem datas;

Inep Enem página do participante;

Dias do Enem 2023;

Que dia vai ser o Enem?

Quando sai o local de prova do Enem 2023?



Como saber a escola que vou fazer o Enem?

Cartilha do Participante Enem 2023.

Datas do Enem 2023?

Neste ano, a prova do Enem está sendo aplicada em dois domingos, 5 e 12 de novembro.

No primeiro domingo, os estudantes tiveram cinco horas e meia para responder a 90 questões das provas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de escrever uma redação de até 30 linhas.

No segundo dia, os participantes contarão com cinco horas para finalizar as provas objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Em ambos os dias, os portões dos locais de provas são fechados às 13h e o exame iniciará às 13h30.



Nos dias 13 e 20 de novembro, 3.396.632 estudantes farão o Enem 2022. Local de prova vai ser informado pelo Inep. - Reprodução/NE10 Interior

Como acessar a página do participante?

A seguir, você confere o passo a passo de como acessar a página do participante, onde foi divulgado o Cartão de Confirmação, no qual constará o local de prova do Enem 2023.

Acesse o link https://enem.inep.gov.br/participante/;

Depois de abrir a página, clique no botão azul "Página do Participante";

Faça login com seus dados do gov.br;

Após o login, você estará na página do participante, onde as restantes informações estarão disponíveis.

