HORÁRIO ENEM 2° DIA: confira horário do segundo dia do Enem 2023

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Serão aplicadas, neste domingo (12/11) as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O Enem 2023 é visto como a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas em todo o Brasil.

Os estudantes contarão com cinco horas para responder a 90 questões das provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Que horas começa o Enem 2023? Que horas acaba o Enem?

Em ambos os dias, os portões dos locais de provas serão fechados às 13h e o exame iniciará às 13h30 (horário de Brasília).

Neste segundo dia, no entanto, a prova será encerrada às 18h30, diferentemente do primeiro dia do exame, quando os estudantes podiam desfrutar de meia hora a mais para concluir a redação.

CÁLCULO DA NOTA DO ENEM

COMO CONSULTAR LOCAIS DE PROVA DO ENEM 2023?



Na semana passada, foram divulgados, na página do participante, os locais de prova do Enem 2023.



Dessa forma, os estudantes já podem acessar as informações mais importantes no Cartão de Confirmação.

De acordo com orientações do Inep, deve-se imprimir o "cartão" e levá-lo no dia do Enem, mesmo não sendo obrigatório obrigatório.

ASSUNTOS QUE MAIS CAEM NA PROVA DE MATEMÁTICA



Você confere, a seguir, a lista de conteúdos que devem cair na prova de Matemática do Enem 2023, segundo o edital da prova.