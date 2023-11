GABARITO OFICIAL ENEM 2° DIA: já foi divulgado? Veja aqui o gabarito extraoficial do Enem 2023, deste domingo (5)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Foi aplicada, neste domingo (12), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a segunda parte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, em todas as regiões do Brasil.

Após o 2° e último dia do exame, os participantes já manifestam dúvidas quanto aos gabaritos extraoficiais, disponibilizados antes dos oficiais, das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

ENEM

Instituído em 1998, ainda durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Enem é um exame de cunho nacional, dirigido ao público geral, com enfoque no recém-saído do Ensino Médio.

Por meio dos programas de adesão do Governo Federal, como o Sistema de Seleção Unificada (SISU), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o Enem é a principal forma de ingresso às universidades públicas e privadas do país.

ENEM 2023

Conforme nos anos anteriores, o Enem 2023 foi aplicado em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro, em todas as regiões do Brasil

Assim é dividida a aplicação do exame:

1° DIA ENEM

No primeiro domingo (5/11), os participantes realizaram as seguintes provas:

45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, sendo 5 do idioma escolhido;

sendo 5 do idioma escolhido; 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias .

. Redação.

2° DIA ENEM

Já neste domingo (12), foram realizadas provas das seguintes áreas:

45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

45 questões de Matemática e suas Tecnologias.

2° dia do Enem 2023 aconteceu neste domingo (12). - NE10

GABARITO ENEM 2023

O gabarito oficial das provas do Enem serão divulgados no dia 24 de novembro, ainda neste mês. Os resultados individual, as notas, devem ser disponibilizadas oficialmente no dia 16 de janeiro de 2024, no Portal do Participante.

Instituições educativas sem vínculo oficial com o Inep, no entanto, elaboram os gabaritos extraoficiais, que já ficam disponíveis horas após a prova:

