ENEM 2023: saiba como fazer a simpatia para tirar nota boa na prova de Matemática do Enem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Às vésperas do 2° dia de prova do Enem 2023, muitas são as buscas dos participantes por simpatias para obter nota satisfatória na prova de Matemática e suas Tecnologias

Para os entusiastas das superstições, simpatias são práticas que mesclam fé e a energias para atrair ou repelir determinados objetivos pessoais, a partir de métodos diversos que, na maioria dos casos, objetivam acelerar processos naturais ou atraí-lo.

Apesar da ausência de cientificismo, são comuns as buscas das simpatias, principalmente, nesta véspera do 2° dia de prova do Enem 2023, com a procura dos participantes por práticas para obter nota satisfatória, principalmente, na prova de Matemática e suas Tecnologias.

Leia, nesta matéria, informações sobre:

Simpatia para tirar nota boa na prova de Matemática do Enem;



Simpatia para tirar nova boa na prova do Enem.

Confira quais matérias vão cair no primeiro dia Enem, quantas questões tem no primeiro dia do Enem, horários e muito mais - NE10

SIMPATIA PARA TIRAR NOTA BOA NA PROVA DE MATEMÁTICA DO ENEM



A simpatia para atrair um bom desempenho na prova de cálculos, no Enem 2023, consiste na seguinte prática:

No 2° dia da prova do Enem, acorde bem cedo; Pegue 1 copo de vidro novo; Encoste o copo em sua boca e repita, 3 vezes: "Eu vou tirar uma nota alta em Matemática"; Vire o copo de cabeça para baixo, em lugar onde ninguém possa mexer, e deixe lá até o momento de sair de casa; Antes de sair de casa, beba água no copo.

SIMPATIA PARA TIRAR NOTA BOA NO ENEM

Para atrair energias para obter nota satisfatória na prova como um todo, também há uma simpatia recomendada, feita da seguinte forma:

Pegue um papel em branco; Anote de 1 a 180 num papel, número total de questões do vestibular; ao lado de cada número, escreva, por seu critério, uma alternativa entre as opções A, B, C, D e E; Procure por um vaso de aningapara, popularmente conhecida como "comigo-ninguém-pode"; Dobre o papel e o enterre no vaso. Aguarde até a divulgação do gabarito oficial do vestibular e, posteriormente, confira se a maioria das respostas estão certas.

Com informações de João Bidu