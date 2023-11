HORÁRIO DA PROVA DO ENEM HOJE (12): Que horas começa? Que horas abre o portão? Que horas pode sair? Saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tire dúvidas relacionadas ao horário do Enem 2023; segundo dia de prova é realizado hoje (12)

Após o primeiro dia de provas, o ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio) é realizado também neste domingo (12).

Os participantes respondem 45 questões objetivas de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.

Confira no vídeo a seguir todas as informações sobre a prova do Enem 2023.

HORÁRIO PROVA ENEM 2023: QUE HORAS ABRE O PORTÃO DO ENEM HOJE?



Os portões dos locais de provas do Enem são abertos às 12h e fechados, pontualmente, às 13h (horário de Brasília).

O edital do Enem 2023 foi publicado pelo Governo Federal (clique aqui para conferir) e contém todas as informações acerca do Exame.

HORÁRIO DA PROVA DO ENEM HOJE: QUE HORAS COMEÇA? QUE HORAS PODE SAIR?



Os candidatos iniciam as provas às 13h30 em ambos os dias. Neste segundo dia de provas, o Exame é aplicado das 13h30 às 18h30.

Os candidatos só podem deixar o local de prova duas horas após o início do exame. Ou seja, às 15h30.

É comum observar estudantes atrasados no dia do Enem 2023. Esses, acabam impedidos de realizar o Exame. Por conta disso, é imprescindível se atentar ao local de aplicação das provas.

O local de prova é disponibilizado no Cartão de Confirmação do Enem, um documento completo que confirma a inscrição e traz diversas informações sobre a realização das provas.

O Cartão pode ser acessado digitalmente pelo aplicativo oficial do Enem ou pela Página do Participante do INEP:

PÁGINA DO PARTICIPANTE INEP

Entre na Página do Participante do Enem;

Clique em "Entrar com gov.br" para realizar o login;

Informe o CPF e clique em "Entrar";

Clique em "Local de Prova";

Pronto! A página vai exibir o cartão de confirmação, que mostra o local de prova do Enem e demais informações.

O QUE LEVAR PARA O ENEM?

Documento de identificação: RG; Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Passaporte; Carteira de Trabalho;

Caneta preta esferográfica com tubo transparente;

Cartão de Inscrição (não é obrigatório, apenas aconselhado).

RESULTADO ENEM 2023