ÔNIBUS GRATUITO ENEM: tem ônibus de graça hoje (12)? Veja como irá funcionar

Estudantes podem aproveitar a tarifa zero com ônibus de graça para a prova do Enem 2023

No Recife, e em pelo menos outras 15 capitais do Brasil, haverá transporte público gratuito para os candidatos do Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio.

Neste domingo (12), os portões dos locais de provas do Enem são abertos às 12h e fechados, pontualmente, às 13h (horário de Brasília).

A gratuidade da passagem é válida nos ônibus que circulam no Grande Recife. O Metrô não irá aderir ao benefício.

ÔNIBUS GRATUITO ENEM

Entenda como funciona o transporte gratuito:

O ônibus de graça será destinado aos estudantes que têm o Cartão VEM Passe Livre.



Ao aproximar o cartão dos validadores, o valor das passagens de ida e volta serão financiados pelo governo do Estado.



Os valores serão repassados pelo controle estatal às empresas de ônibus. De acordo com a CTM, o pedido da gratuidade foi feito pela Secretaria Estadual de Educação.

Devido à uma falha técnica, o Inep revelou que cerca de 50 mil candidatos (aproximadamente 1% do total de inscritos para o Exame) farão provas em locais distantes de casa, além do limite previsto de 30 km.