QUE HORAS FECHAM OS PORTÕES DO ENEM? Veja aqui e saiba QUE HORAS ACABA O ENEM 2º DIA

Último dia do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) está marcado para ser realizado neste domingo (12) de novembro; veja as regras

Chegou o mais aguardado segundo dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Neste domingo (12), mais de 3 milhões de candidatos responderão a 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática.

Os candidatos buscam saber: que horas fecham os portões do Enem? Que horas acaba o Enem neste 2º dia?

E um dos temas mais importantes, quando sai a nota do Enem 2023? As respostas você confere a seguir.

CANETA AZUL OU PRETA?



Para realizar a prova do ENEM, o candidato deve levar caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente, ou seja, não pode usar caneta azul ou vermelha no Enem.

SAIBA COMO DESCOBRIR O LOCAL DE PROVA DO ENEM

O QUE NÃO É PERMITIDO NO ENEM 2023?

Não é permitido levar para o Enem:

borracha;



corretivo;



chave com alarme;



artigo de chapelaria;



impressos e anotações;



lápis;



lapiseira;



livros;



manuais;



régua;.



óculos escuros;



caneta de material não transparente;



dispositivos eletrônicos (wearable tech, calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods, gravadores, pen drive, mp3, relógio, alarmes);



fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados imagens, vídeos e mensagens

O QUE PODE LEVAR PARA O ENEM 2023?

Podem ser levados no ENEM 2023:

Garrafa de água (embalagem sem rotulos);

Álcool em gel;

Lanche para se alimentar durante a prova.

É recomendável também, levar o cartão de confirmação de inscrição. Sendo obrigatório levar documento oficial de identificação, original e com foto.

QUE HORAS ABREM OS PORTÕES DOS ENEM?

A abertura dos portões está prevista para às 12h no horário de Brasília, O início das provas será às 13h30.

QUE HORAS ACABA O ENEM 2º DIA?

Neste segundo dia, o Enem está previsto para acabar às 18h30, pelo horário de Brasília.

QUE HORAS FECHAM OS PORTÕES DO ENEM?

O fechamento dos portões será às 13h, também pelo horário de Brasília, neste domingo 12 de novembro.

QUANDO SAI A NOTA DO ENEM 2023?

A nota do Enem 2023 está programada para sair em 16 de janeiro de 2024. É relevante observar que o gabarito oficial do exame será disponibilizado pelo Inep alguns dias após a realização do teste, com previsão de publicação até o dia 24 de novembro de 2023.

ENEM ÁREA DO PARTICIPANTE

Os candidatos poderão consultar todas as informações através da área do participante, no site do INEP, confira aqui.