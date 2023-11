Até que horas vai a prova do Enem hoje (12/11)? Veja que horas encerra o Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Segundo dia do Enem será "mais curto" que o primeiro

Neste domingo (12), os candidatos às vagas das universidades públicas de todo o Brasil realizam o segundo e último dia do Enem. Com provas envolvendo assunstos de Ciências da Natureza e Matemática, os estudantes se submetem à 90 questões objetivas.

A prova do Enem, no segundo dia, pode ser feita em até cinco horas. No primeiro dia, o exame durou 30 minutos a mais, já que os candidatos ainda tinham a Redação.

Até que horas vai a prova do Enem hoje (12/11)?

Neste domingo, os participantes começaram a fazer a prova a partir das 13h30 (horário de Brasília). Ou seja, a prova é encerrada às 18h30 - 5h depois do momento em que ela foi aplicada.

Entenda como é feito o cálculo da nota do Enem

Quando sai o gabarito oficial do Enem?

A previsão é que o gabarito oficial do INEP seja publicado no dia 24 de novembro deste ano.

CRONOGRAMA DO ENEM 2023