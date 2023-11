Gabarito Enem 2023 é antecipado pelo Inep; saiba nova data de divulgação do gabarito das provas branca, rosa, amarela e azul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a aplicação do Enem 2023, muitas são as dúvidas dos participantes do vestibular quanto à divulgação do gabarito oficial, antecipada pelo Inep

Após a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), têm crescido as dúvidas dos participantes do vestibular em relação à divulgação do gabarito oficial dos Cadernos de Questões, alvo de antecipação.

ENEM 2023

Com um número total de 3,9 milhões de inscrições, o Enem 2023 foi aplicado nos últimos dias 5 e 12 de novembro, em 1.750 municípios do Brasil, de acordo com dados do Inep.

Criado em 1998, o Enem é uma das principais formas de adesão às universidades públicas e privadas do país, através de programas como o Sistema de Seleção Unificada (SISU), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Em coletiva de imprensa, o Ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que há mudanças pensadas para o Enem, nos próximos anos:

Pretendemos fazer uma grande avaliação do Enem. Já procuramos reverter a curva de inscritos, que tem sido descendente nos últimos anos. Além disso, a nossa preocupação é garantir que mais concluintes do ensino médio façam o exame. Vamos procurar mecanismos que estimulem as inscrições.

RESULTADO ENEM 2023



Após a aplicação do Enem, os estudantes seguem à espera do resultado, isto é, das notas individuais, que serão divulgadas no dia 16 de janeiro de 2024, no Portal do Participante.

GABARITO ENEM 2023 É ANTECIPADO



Antes das notas individuais, no entanto, o Inep divulga os gabaritos oficiais dos Cadernos de Questões, anteriormente previsto para o dia 24 de novembro, mas alvo de antecipação para esta terça-feira (14), pelo órgão.

Os estudantes podem consultar os gabaritos a partir das 19h de hoje, no portal do Inep.

