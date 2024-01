Que horas abre o SISU amanhã, segunda (22)? Saiba como realizar a inscrição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba quando poderá se inscrever no SISU 2024

No dia 22 de janeiro, o MEC iniciam as inscrições para o Sisu 2024, oferecendo 264.254 vagas em 127 instituições públicas de ensino superior. Os interessados têm até às 23h59 do dia 25 de janeiro para se inscreverem gratuitamente.

O Sisu deste ano terá um novo formato, permitindo inscrições para cursos no primeiro ou segundo semestre de 2024.

Os candidatos devem se inscrever em um único período para concorrer a todas as vagas disponíveis no ano. O resultado da chamada única será divulgado em 30 de janeiro.

Inscrições do Sisu

Para se inscrever, utilize o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O processo inclui todos que fizeram o Enem mais recente.

Acesse o sistema do Sisu com seu login e senha da conta Gov.br. Se não tiver cadastro, clique aqui para criar sua conta.

Que horas abre o Sisu?

Segundo contagem regressiva no site do Sisu, as inscrições vão abrir a partir de 0h desta segunda-feira (22).

Vagas

Consulte os detalhes das vagas na página do processo seletivo. Lá, você encontrará informações sobre cursos, turnos, início das aulas, instituições, locais e modalidades de concorrência.

Cronograma Sisu 2024

Inscrições: 22 a 25 de janeiro



Resultado da chamada regular: 30 de janeiro



Matrícula da chamada regular: 1 a 7 de fevereiro



Lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro

