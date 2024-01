Sisu 2024 abre inscrições nesta segunda-feira; saiba como fazer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os candidatos que participaram da edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota na prova de redação maior do que zero poderão se inscrever para no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir desta segunda feira, dia 22.

Serão oferecidas 264.360 vagas, em 127 instituições públicas de educação superior, nos níveis federal, estadual e municipal. A lista detalhada por instituição pode ser conferida no site do Ministério da Educação (MEC).

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com login e senha para acesso ao portal do governo federal. Na inscrição, o candidato preenche um questionário socioeconômico do perfil e escolhe até duas opções de curso. É possível alterar as opções de escolha durante todo o período de inscrições e a inscrição válida será a última registrada no sistema.

O sistema fará a seleção dos estudantes com base na nota obtida na última edição do exame, até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e perfil socioeconômico para Lei de Cotas.

EDIÇÃO ÚNICA

Neste ano, o Sisu terá somente uma edição - antes, havia uma para cada semestre. Mesmo os candidatos interessados em cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024 deverão fazer as inscrições na próxima semana.

De acordo com o MEC, o resultado da chamada regular dos inscritos no Sisu 2024 será divulgado pelo ministério em 30 de janeiro. Desse momento até 7 de fevereiro, os selecionados deverão realizar as matrículas nas respectivas instituições com a apresentação da documentação necessária. A lista de espera será estará ativa entre 30 de janeiro a 7 de fevereiro.

Em caso de dúvidas, o MEC disponibiliza o telefone 0800-616161 e portal do Sisu no site do MEC.