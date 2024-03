Estudantes da Rede Estadual de Pernambuco realizam caminhada de conscientização no combate à violência contra a mulher

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estudantes da Rede Estadual de Ensino realizam, nesta sexta-feira (22), uma passeata de conscientização no combate à violência contra a mulher. As ruas do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, serão palco de uma manifestação de solidariedade às mulheres que sofreram e sofrem diariamente com os diversos tipos de violência.

A concentração do movimento será na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Dom Sebastião Leme, às 7h30. Cerca de 200 alunos estarão unidos em uma passeata determinada a fazer ecoar uma mensagem crucial: “O mundo que a gente quer não tem violência contra a mulher”.

Com cartazes erguidos, eles marcharão em solidariedade, conscientizando a população sobre o tema. De acordo com a gestora da Gerência Regional de Educação (GRE) Recife Sul, Viviane Gomes, esse movimento visa despertar a sociedade sobre a importância de denunciar casos de agressão contra a mulher.

“O nosso objetivo é alertar nossos estudantes, seus familiares, amigos e vizinhos a denunciar qualquer ato de violência contra a mulher, seja em casa ou na escola. O que não pode acontecer é ficarmos reféns da violência de gênero. Nós queremos dar aos estudantes voz ativa nessa luta”, enfatizou.

Desde o início do mês de março, as escolas da Rede Estadual de Ensino estão realizando diversos debates com servidores, gestores, professores, estudantes e a comunidade escolar sobre o enfrentamento ao feminicídio, assédio e violência de gênero.