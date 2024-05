Inep Encceja 2024: inscrições começaram nesta segunda-feira (29/04); saiba como realizar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja como se inscrever para o exame voltado para jovens e adultos que querem obter certificado do Ensino Fundamental ou Médio

A partir desta segunda-feira (29) de abril, foram abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2024). O prazo vai até o dia 10 de maio.

O QUE É O ENCCEJA?

O Encceja é um programa voltado à jovens e adultos que não concluíram o ensino regular e desejam obter o certificado do Ensino Fundamental ou Médio.

O exame é aplicado de forma anual e testa conhecimentos de todas as áreas estudadas no Ensino Básico.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO DO ENCCEJA 2024



As inscrições do Encceja 2024 começou nesta segunda-feira (29) de abril e se encerrará no dia 10 de maio.

Para realizar inscrição no Encceja é preciso:

Acessar a página do Encceja;

Os candidatos devem fornecer informações como número do RG, CPF, telefone e e-mail no ato do processo de inscrição;

no ato do processo de inscrição; Informar qual cidade deseja realizar a prova;

Para participar, basta atender aos critérios de idade - no mínimo 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 para o Médio.

As inscrições são gratuitas. No entanto, se o participante se inscreveu em 2023 e não compareceu às provas, será necessário pagar uma taxa de R$ 40 ou apresentar uma justificativa para a ausência.

O pagamento deve ser efetuado por meio de boleto, o qual será gerado no sistema de inscrição e poderá ser quitado em qualquer banco ou casa lotérica.

QUANDO SERÁ A PROVA DO ENCCEJA 2024?



A prova do Encceja 2024 será no dia 25 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal.

Veja o cronograma completo do Encceja 2024:

Inscrições: 29/04 a 10/05.



Solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 29/04 a 10/05.



Resultado preliminar dos pedidos de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 17/05.



Prova:25/08.



Resultado da prova: 23/12.

COMO FUNCIONAM AS PROVAS DO ENCCEJA?

As provas do Encceja 2024 funcionam da seguinte forma, para candidatos à conclusão de Ensino Fundamental, as provas são, respectivamente:

Ciências Naturais;



Matemática;



Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;



História e geografia.

Para candidatos à conclusão do Ensino Médio:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;



Matemática e suas Tecnologias;



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;



Ciências humanas e suas Tecnologias.

Para obter o diploma, basta o candidato conseguir uma nota mínima de 100 pontos em cada uma das áreas do conhecimento e 5 na redação.

NÃO CONSIGO ME INCREVER NO ENCCEJA, O QUE FAZER?

Se você está com dificuldades para acessar a página do participante do Encceja fique atento às seguintes recomendações:

Caso você não consiga acessar a página do participante do Encceja, recomendamos que você experimente fechar e abrir novamente o navegador. Outra opção é tentar atualizar o portal do Inep (aperte a tecla F5 do teclado).

Caso não funcione, experimente acessar de outro computador ou celular para se certificar de que você não está tendo problemas de conexão.

É comum que em dia de abertura de inscrições, haja grande volumes de acesso à página, que acaba gerando instabilidades no site do Inep.

A alternativa, portanto, é continuar tentando o acesso ou acessar em outro momento.