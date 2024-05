Etapa regional da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação ocorre no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ocorre nesta quinta (2) e sexta-feira (3), no Recife, a etapa regional Nordeste da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (5CNCTI), evento que visa a definir os rumos da área científica nos próximos dez anos. O encontro ocorre na Faculdade Pernambucana de Saúde e é a última agenda preparatória antes da Conferência Nacional, o principal espaço de debates sobre políticas públicas da área científica no país, de 4 a 6 de junho, em Brasília.

No encontro, representantes dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe vão elencar prioridades e reunir recomendações da região para levar a Brasília.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participará de ato solene da conferência regional, às 13h30 de quinta-feira, ao lado da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, de secretários de ciência, tecnologia e inovação de estados do Nordeste, de representantes de fundações de amparo à pesquisa e outras autoridades.

“A conferência é um importante espaço de diálogo para refletir sobre o papel da ciência, tecnologia e inovação no país e seus rumos nos próximos anos. Esta é a grande oportunidade de análise de programas, planos e os resultados dessa implementação. Depois desta análise,

poderemos propor recomendações para uma nova Estratégia Nacional de CT&I para os próximos 10 anos. Este é um importante espaço democrático de escuta entre o governo e a sociedade”, aponta a ministra.

A expectativa é reunir lideranças e membros da comunidade científica, gestores, professores e estudantes de universidades, associações e empresas do setor. Interessados em acompanhar os debates podem se inscrever, gratuitamente, https://lets.4.events/conferencia-de-cti-da-regiao-nordeste-C23910E11

Evento no Recife encerra agenda preparatória para Conferência Nacional

O encontro no Recife representa a última etapa regional da 5CNCTI. Também encerra a programação de conferências preparatórias que vêm sendo realizadas nos últimos meses, como forma de aumentar a mobilização da sociedade em torno do tema antes do evento

nacional e promover a participação do setor nos debates sobre políticas públicas da área.

Mais de 55 mil pessoas já participaram, de forma online ou presencial, dos encontros preparatórios da 5CNCTI. Além das conferências regionais, mais de 200 encontros estaduais, municipais, temáticos e conferências livres foram realizados em todo o país – recorde na história do evento, que já teve quatro edições.