Projeto une cinema, educação e acessibilidade para estudantes da rede municipal do Recife

Estudantes com deficiência da rede municipal do Recife, professores, técnicos e gestores escolares, são o principal público do projeto Plano Conjunto, iniciativa que promove interação entre o cinema, a educação e a acessibilidade, a partir desta terça-feira (7).

“O projeto surge da vontade de estender a relação potente do cinema e da educação, mediada pela acessibilidade para estudantes com deficiência. A partir das sessões e mediações acessíveis, podemos criar um espaço acolhedor e pedagógico para que esses jovens conheçam nosso cinema e utilizem essa ferramenta para ampliar seu repertório cultural e de mundo”, explica o produtor Túlio Rodrigues, idealizador do Plano Conjunto com incentivo pelo Sistema de Incentivo à Cultura/Prefeitura do Recife.



“Além disso, o projeto também irá promover atividades formativas on-line, voltadas para profissionais da educação e do audiovisual, criando um espaço laboratorial, onde práticas e formações vão manipular e formar novos conhecimentos”, complementa Rodrigues.

Segundo dados da Gerência de Educação Especial da Cidade do Recife, no ano de 2023, cerca de 4.500 alunos com deficiência estão matriculados na Rede de Ensino do Recife. Dentre eles, 1.031 estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 306 com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), 196 com surdez ou algum grau de deficiência auditiva, 111 com cegueira ou baixa visão, e 112 com síndrome de Down.

PROGRAMAÇÃO DIVIDIDA EM TRÊS CICLOS

A programação do Plano Conjunto é dividida em três ciclos, que se estendem até o mês de junho. As atividades são realizadas gratuitamente.

O primeiro ciclo do Plano Conjunto inicia com a exibição da animação “Além da Lenda”(Classificação Livre, 1h26m), de Marcos França e Marília Mafé, na terça-feira (07), às 14h30, no Cinema da Fundação, localizado no Derby.

O filme é o primeiro longa-metragem de animação produzido em Pernambuco e aborda lendas brasileiras como Saci, Comadre Fulozinha e Curupira. A sessão acessível terá recursos de Audiodescrição (AD) para pessoas cegas e com baixa visão, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE).

A sala de cinema funciona em modo adaptado, com o ambiente mais iluminado e o som reduzido, para melhor receber pessoas neurodiversas, o que inclui pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), síndrome de Down, entre outras. O público será acolhido por uma equipe que conta com audiodescritores e intérpretes de Libras e, ao final da sessão, participará de uma mediação acessível.

A programação ainda conta com atividades que propiciam diálogos sobre cinema, acessibilidade e educação inclusiva.“Acredito que cinema, educação e acessibilidade são eixos que dialogam e caminham juntos. Um apoia o outro, um suporta o outro, um medeia o outro. É super importante ampliar as possibilidades de acesso da escola pública ao cinema e a outras atividades culturais", disse Túlio Rodrigues.

"Muitos espaços não estão acessíveis para estudantes com deficiência, tão pouco para o acesso deles aos conteúdos culturais. Unir esses três campos pode inaugurar uma nova trajetória para mediar processos de arte e educação. Mesmo a pauta PCD sendo lembrada e falada em alguns espaços, ainda estamos longe de ter uma real oferta de cultura acessível", completa o produtor.

Já masterclass online “Educação audiovisual: percursos criativo-pedagógicos entre escola e comunidade” será realizada na quinta (09), às 19h30, com Felipe Leal, da Semente - Escola de Educação Audiovisual (PB). Nos dias 10 e 17 de maio, o Plano Conjunto oferece a oficina Introdução às Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE) com Deise Medina (BA). Os encontros da oficina acontecem das 14h30 às 17h30, em formato online.

Os interessados devem se inscrever através dos formulários disponibilizados através do perfil do projeto no Instagram: https://www.instagram.com/plano.conjunto.lab/