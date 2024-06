Recife sobe 15 posições e se torna 6ª capital com maior taxa de crianças alfabetizadas na idade certa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A capital pernambucana saltou do 21° lugar para sexto lugar entre as capitais, ficando à frente de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador

O Ministério da Educação divulgou, nesta terça-feira (28), em evento realizado em Brasília, o primeiro relatório do programa Criança Alfabetizada, do governo federal. De acordo com os parâmetros estabelecidos pelo MEC, em 2023, o Recife alcançou o percentual de 62,4% de alunos que foram alfabetizados na idade certa. Ou seja, mais da metade das crianças que estudam em escolas da rede pública municipal estão alfabetizadas até os 7 anos de idade.

Com isso, a capital pernambucana firma-se no 6° lugar entre as capitais com maiores taxas de alfabetização do Brasil, acima da média nacional, que é de 56%. Recife também superou o índice geral do estado de Pernambuco, que foi de 59%. "Entendemos que o programa Criança Alfabetizada é um compromisso nacional para melhorar a qualidade do ensino e elevar os resultados de aprendizagem dos estudantes de todo o país. Os números do Recife refletem todo o esforço e todo o investimento que a cidade tem feito na educação", disse o prefeito João Campos.

"Ainda em 2021, lançamos o nosso programa Primeiras Letras, por meio da Secretaria de Educação, para alfabetizar os estudantes na idade certa. Este é o maior programa de alfabetização da história da Rede Municipal de Ensino do Recife, beneficiando mais de 35 mil estudantes em 260 unidades de ensino da rede municipal. E agora já estamos colhendo os resultados concretos de um trabalho contínuo, feito com muito compromisso público e amor por todos os nossos gestores, coordenadores, professores e demais profissionais dessa área. A educação é a base para que as nossas crianças cresçam e se desenvolvam da melhor forma possível", afirmou o prefeito do Recife.

AVANÇO DO RECIFE

Em apenas dois anos, a cidade do Recife saltou 15 posições no ranking de crianças alfabetizadas, segundo os resultados divulgados pelo Ministério da Educação. Saiu do 21º lugar, em 2021, para a 6ª colocação, em 2023.

"Com muita alegria, nós celebramos esse momento histórico para a educação do Recife, com esse grande avanço nos nossos resultados de alfabetização e no crescimento da quantidade de crianças alfabetizadas na cidade do Recife. Queria aproveitar para fazer um grande agradecimento a todas as nossas escolas, a todos os nossos gestores, coordenadores pedagógicos, professores, enfim, a todos que fazem a educação do Recife por essa conquista, que é uma conquista da nossa educação, mas, acima de tudo, uma conquista das nossas crianças do Recife. E a nossa educação vai seguir avançando", ressaltou o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio.

Com investimentos na ordem de R$ 20 milhões até 2024, o Programa Primeiras Letras, lançado pela Prefeitura do Recife, é um projeto multisetorial, com seis eixos diferentes, incluindo formação de professores, de coordenadores e de gestores, material didático, matriz curricular, integração das escolas, incentivos para as escolas, além do trabalho em parceria como nossos professores, gestores e coordenadores pedagógicos a fim de apoiar atividades realizadas dentro do ambiente escolar.