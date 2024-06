Plataforma gratuita busca auxiliar os estudantes durante preparação para o Enem 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já estão abertas e seguem até o dia 7 de junho. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para a educação superior no país.

E a escolha da profissão até o dia do vestibular é marcada por desafios e pressões, especialmente durante o período de preparação para a prova. As experiências passadas e as expectativas familiares também podem afetar significativamente a autoestima e o desempenho dos vestibulandos durante esse processo, como explica Bárbara Guimarães, psicóloga, professora da Wyden e especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental e Mindfulness.

"Além da família, os amigos também exercem influência nas decisões dos vestibulandos. Estudos mostram que a maioria dos jovens consulta seus amigos sobre carreira e relacionamentos, e embora nem todos percebam a influência direta, o apoio emocional fornecido pelos amigos desempenha um papel importante durante essa fase", afirma a profissional.

RECURSOS

Para auxiliar os estudantes durante a preparação, existem mecanismos de estudo como a plataforma gratuita, Enem Action (https://enemaction.com.br/). Com acesso mediante cadastro, o site oferece uma variedade de recursos, incluindo videoaulas de todas as disciplinas, workshops completos de redação, cronogramas de estudos personalizados e conteúdos extras como mapas mentais, exercícios e e-books.



"A maioria desses usuários são estudantes do 3º ano do ensino médio ou formados, provenientes tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino. As cidades com maior número de usuários incluem São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.", pontuou, Ana Paula Gonçalves, coordenadora do Enem Action.

O Enem Action conta com parcerias com instituições de ensino superior como Ibmec, IDOMED (Instituto de Educação Médica), Wyden e Estácio. Além da plataforma de estudos disponível na internet, o Enem Action também está presente nas redes sociais, como Instagram, Twitter, TikTok, YouTube e Telegram, oferecendo conteúdos exclusivos para os usuários.