Estudantes pernambucanos participam de Feira Internacional de Sustentabilidade em Nova York

O projeto “Membranas decoradas com estruturas de metal-orgânico 3D automontáveis: do design à purificação seletiva de corpos d’água” - ou, apenas, MeMo3D - desenvolvido pelos alunos Pedro Guerra e Vivian Azevedo, do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Militar do Recife (CMR), irá representar Pernambuco na GENIUS Olympiad, Nova York, nos Estados Unidos. O evento acontece entre os dias 10 e 14 de junho.

O MeMo3D busca promover uma solução sustentável para o problema da contaminação de rios e cursos d’água em centros urbanos. Os estudantes desenvolveram uma membrana feita de uma liga orgânica de baixíssimo custo capaz de absorver fármacos e corantes da água, melhorando assim sua qualidade para consumo e trazendo significativas contribuições para o ecossistema aquático.

Foram apenas dois projetos científicos de Pernambuco classificados, ambos de alunos do ensino médio do Colégio Militar do Recife, orientados pela professora Goretti Cabral. Ao todo, somente 21 projetos do Brasil foram selecionados.

As pesquisas foram desenvolvidas com o apoio do laboratório BSTR - coordenado pelo professor Severino Júnior -, no Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco.

Conheça o projeto

A orientadora Goretti Cabral e o estudante Pedro Guerra - Divulgação

O projeto de Pedro e Vivan trata da utilização de membranas filtrantes feitas a partir de estruturas de metal-orgânico para filtrar fármacos e corantes em rios e leitos d'água - um problema seríssimo em virtude do descarte inadequado de medicamentos e de resíduos da indústria têxtil.

“Os medicamentos, ao chegar na água, levam a diversos impactos negativos aos ecossistemas, como o desenvolvimento de bactérias resistentes a antibióticos, alterações no pH, contaminação dos lençóis freáticos, dentre outros. As estações de tratamento de água, quando foram construídas, não levavam em conta esse problema e, por causa disso, não possuem tecnologia para remover os fármacos do meio hídrico. Chega um ponto em que até mesmo a água mineral que bebemos em casa pode estar contaminada”, pontua Pedro.

“Acreditamos que água potável é para todos, e agora estamos indo apresentar nosso projeto na Genius Olympiad , a maior feira de ciências e sustentabilidade do planeta. Trabalhamos hoje, para que, no futuro, o acesso a água limpa seja direito, e não privilégio”, defende Vivian.

Conheça a GENIUS Olympiad

A GENIUS Olympiad é uma competição internacional de projetos de ensino médio focada em questões ambientais, abrangendo disciplinas gerais com foco em Ciências, Escrita Criativa, Negócios, Robótica e Arte.

Cerca de 900 estudantes de 57 países vão participar das finais.Os projetos serão avaliados por membros das comunidades científica, acadêmica e empresarial de Nova York.

A Genius Olympiad é organizada pela Terra Science and Education e sediada pelo Rochester Institute of Technology (RIT), classificada entre as 15 melhores universidades americanas, reconhecidas por excelentes programas de aprendizagem cooperativa e estágio, e em 52º lugar entre as “escolas de melhor valor”, De acordo com o US News & World Report.