Educação de Itapissuma conquista o "Prêmio PVE - Parceria pela Valorização da Educação" pelo terceiro ano consecutivo

A cidade de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, foi reconhecida pelo terceiro ano consecutivo, no “Prêmio PVE”. Criada em 2017, a iniciativa reconhece as melhores práticas em municípios que contam com o programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE), promovido pelo Instituto Votorantim. No município, o programa é realizado desde 2021, por meio de uma parceria com a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA).

Vencedora em 2023 na categoria “Práticas de Gestão Educacional”, Itapissuma concorreu com 45 cidades de todo o país, de 15 estados diferentes. Ao todo, foram 60 práticas inscritas no “Prêmio PVE" e cinco delas foram premiadas, sendo uma na área de Mobilização, duas em Gestão Escolar e mais duas em Gestão Educacional. Os outros municípios reconhecidos na premiação foram Barro Alto (GO), na categoria Mobilização Social; Cachoeira (BA), na categoria Gestão Escolar; Simões (PI), na categoria Gestão Escolar e Ouricuri (PE), na categoria Gestão Educacional. Neste ano, Itapissuma participou do prêmio com o projeto de implantação de uma política de adaptação dos métodos de avaliação na educação inclusiva. A iniciativa beneficiou 274 estudantes da localidade, permitindo avaliações ajustadas às necessidades específicas de deficiências e transtornos de aprendizagem.

“Estamos muito felizes por mais este reconhecimento do Prêmio PVE. Trabalhamos este ano com um projeto de equidade. Desenvolvemos uma política pública voltada para os alunos atípicos, com algum tipo de déficit motor ou cognitivo. Montamos uma equipe multidisciplinar que preparou avaliações adaptadas para esses alunos e buscamos inseri-los nas atividades contando com as respectivas famílias. Temos notado que esses alunos têm conseguido responder às expectativas, dentro do tempo deles. Essa é a educação cumprindo o seu papel, garantido que o direito pleno à aprendizagem seja posto em prática”, explica o secretário de Educação de Itapissuma, Jesanias Rodrigues de Lima.

Como vencedora na premiação, Itapissuma vai receber diversos equipamentos para montar uma Sala Maker destinada ao ensino de robótica, bem como uma assessoria técnica para capacitação dos professores.

“A conquista desse prêmio pela terceira vez consecutiva só reforça o papel crucial do PVE como catalisador da transformação educacional em nosso município. A sinergia entre a CBA, a Prefeitura de Itapissuma e a comunidade escolar tem se mostrado primordial para o aperfeiçoamento da educação pública em Itapissuma. Temos a confiança de que esse trabalho colaborativo continuará gerando impactos positivos e duradouros tanto para os alunos como para toda a comunidade”, destaca Pedro Gabriotti, gerente geral de operações da CBA Itapissuma.

Sobre o PVE

O Programa é uma iniciativa do Instituto Votorantim e das empresas investidas e parceiras da Votorantim, comprometidas com a melhoria da educação pública a partir da qualificação de práticas de gestão e de mobilização social de comunidades.

Existente desde 2008, o programa atua em três frentes: Gestão Educacional, Gestão Escolar e Mobilização Social. Para o fortalecimento da gestão, o PVE contribui diretamente para a qualificação da oferta de ensino.

As ações buscam o desenvolvimento de competências profissionais de técnicos das secretarias de Educação, gestores educacionais e escolares. O programa busca reforçar a cultura de formação continuada de profissionais de educação como um todo.

Em mobilização social, o foco é o engajamento da comunidade, visando o aumento da participação local nas demandas por uma educação de qualidade. São utilizadas ferramentas que aproximam as famílias das escolas, incentivando e fortalecendo os conselhos escolares e estimulando o protagonismo infantil.