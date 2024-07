Edital Fundos da Infância e da Adolescência está com inscrições abertas até esta sexta-feira (12)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Edital Fundos da Infância e da Adolescência (FIA) 2024, do Itaú Social, está com inscrições abertas até esta sexta-feira (12) e pode ser acessado pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) de todo o país. Os Conselhos podem inscrever iniciativas articuladas entre secretarias municipais, organizações da sociedade civil, conselhos tutelares e outros equipamentos e serviços locais.

Serão priorizadas ações que contemplem o atendimento de crianças e adolescentes com falta ou dificuldade de acesso à educação pública em tempo integral, bem como atividades educativas e culturais que promovam o aprendizado, o desenvolvimento pessoal, a manutenção e a melhoria da vida escolar.

Os recursos disponibilizados para o edital são provenientes da destinação de 1% do Imposto de Renda devido das empresas do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A. O anúncio dos Conselhos selecionados na edição deste ano está previsto para janeiro de 2025. As inscrições podem ser feitas através do site: www.itausocial.org.br/editalfia2024.

Em Pernambuco, 12 ações sociais foram selecionadas pelo Edital FIA do Itaú Social. Por meio dos CMDCA’s, as iniciativas receberam cerca de R$ 5,2 milhões para o desenvolvimento de projetos educacionais destinados a crianças e adolescentes.

"O Edital FIA abre a oportunidade para identificar propostas que promovam o direito de crianças e adolescentes à educação, dentro e fora da sala de aula. Essas iniciativas buscam estimular o aprendizado, o desenvolvimento pessoal e a melhoria da vivência escolar, além de oferecer apoio e acolhimento às famílias, incentivando-as a proteger e acompanhar o desenvolvimento educacional dos filhos", diz Sonia Dias, gerente de Desenvolvimento e Soluções do Itaú Social.

PROJETO ORQUESTRA NOVOS TALENTOS

Um dos projetos contemplados é a "Orquestra Novos Talentos: Formação Musical Para Crianças e Adolescentes", do município de Petrolina, no Sertão do Estado, que recebeu R$ 216.839,20.

O propósito da Orquestra é oportunizar a crianças e adolescentes da região a aprenderem a tocar instrumentos musicais. Muitas delas não têm condições financeiras de arcar com a compra dos instrumentos e nem custear as aulas de música. A iniciativa atende um total de 45 crianças e fornece, além das aulas e materiais necessários, o transporte e a alimentação.

"A nossa perspectiva do projeto é que os alunos continuem com as aulas, tenham um novo horizonte através da música, revelem talentos para o mundo, formem futuros músicos e tragam esperança para essas crianças através da música, capacitando e ensinando cada um deles", afirmou Maicon Novaes, representante do Projeto Orquestra Novos Talentos.



Projeto "Orquestra Novos Talentos: Formação Musical Para Crianças E Adolescentes", de Petrolina, recebeu R$ 216.839,20 do Edital FIA - Alany Siqueira



Projeto E-Ducação 4.0

Outro projeto também contemplado pelo Edital FIA é o "E-ducação 4.0", executado através da ONG História Viva, no município de Barreiros e cidades circunvizinhas no interior de Pernambuco e parte do litoral sul de Alagoas. A iniciativa recebeu R$ 499.750,00 por meio do edital.

O objetivo do E-ducação 4.0 é potencializar a educação e o aprendizado mediante recursos e ferramentas tecnológicas, por meio de oficinas e cursos de educação digital, validando o direito que crianças e adolescentes têm de acessar a educação de qualidade, igualdade e cidadania, e usufruindo dos direitos previstos na Lei Federal n° 14.533/2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital.

Através desse Projeto, foi implementado o primeiro laboratório digital no município de Barreiros-PE, e estamos fortalecendo a articulação entre sociedade civil, poder público e secretarias municipais, garantindo o acesso dos estudantes da rede pública de ensino aos ambientes de formação digital, além de capacitações e formações continuadas para qualificar os profissionais da rede de ensino e possibilitar a utilização dos recursos tecnológicos.

Atualmente, a iniciativa conta com 319 alunos matriculados: 79 entre 12 e 14 anos; 57 entre 15 e 17 anos; 64 com 18 anos; 92 com 21 anos ou mais; e 27 alunos que são funcionários públicos e comerciantes em geral. São oferecidas três modalidades de cursos: informática e tecnologia, inglês básico e inglês instrumental.

"Somado a esta proposta, incluímos a comunidade surda e adolescentes com autismo de grau leve no curso de informática e tecnologia, e com certeza essa foi uma das melhores ideias que tivemos. A inclusão dos surdos tem causado mudanças sensacionais, trazendo à tona a nossa necessidade de comunicação e interação com pessoas com deficiência", afirmou Juliana Claudino, representante do Projeto E-ducação 4.0.