Procura por qualidade de vida abre mercado para profissional de Educação Física

Em tempos acelerados, a qualidade de vida é um termo que está cada vez mais em alta, principalmente quando se fala da prática de exercícios.

Neste sentido, um setor que recebe diretamente esse impulsionamento: o da Educação Física. E, para quem deseja se tornar um profissional de qualidade, a Faculdade Pernambucana de Saúde oferece a estrutura completa.

Na FPS, o curso de Educação Física une o conhecimento detalhado sobre o corpo humano com a prática, onde promove também estudos de casos em pacientes. A estrutura, por sua vez, conta com dez laboratórios, academia completa e até mesmo clube esportivo para mais de 20 modalidades.

Ensino na prática

FPS investe em equipamentos para ajudar em testes e estudos de melhora de performance - Divulgação

Localizada na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, a FPS conta com um complexo esportivo dentro do campus, sendo duas quadras poliesportivas indoor, uma pista de atletismo indoor, um campo de society, piscina semiolímpica, quadra de esportes de areia, sala de atividades rítmicas, prática de ginástica, luta e dança.

Além disso, a novidade é que uma academia de quase 1.000m² deve ser instalada ainda no início deste semestre, trazendo ainda mais a vivência e os ensinamentos do curso de Educação Física para a prática.

Vale lembrar que os alunos da instituição contam com aulas no Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) desde o primeiro período, além do acesso aos laboratórios com tecnologia de ponta. E, falando em laboratórios, existem diversos modelos presentes na FPS, que vão desde Anatomia e Modelos, passando por Fisiologia e Desempenho Humano até Primeiros Socorros.

Formas de ingresso

Faculdade Pernambucana de Saúde conta com infraestrutura de qualidade no ensino - Divulgação

Para futuros estudantes que têm se interessado pela área de Educação Física, o ingresso na faculdade é feito via Vestibular, Seleção pela nota do ENEM, Transferência ou como Portador de Diploma.

Com relação ao curso de Graduação de Educação Física, o ingresso é único onde há a possibilidade de escolha entre bacharelado ou licenciatura, feita após a etapa comum compreendida entre o 1º e 4º período.

É importante destacar que ambas as modalidades do curso são presenciais e, possuem um grande diferencial, já que 80% das aulas no curso são práticas e realizadas dentro da instituição. Além disso, a FPS é a primeira Instituição de Ensino Superior (IES) a oferecer um curso de Graduação em Educação Física que utiliza a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) em todas as atividades.