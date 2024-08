Agnes é incorporado ao Mackenzie e vira Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para marcar o início desta nova fase, o Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes realizará um culto de Ação de Graças, às 19h, no Ginásio do Colégio

Fundado em 16 de agosto de 1904, o antigo Colégio Agnes agora é Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes. Situada no Recife, a unidade comemora nesta sexta-feira o marco de 120 anos de tradição educacional. A ocasião será de celebração da integração oficial entre o Instituto Presbiteriano Mackenzie e o Colégio Presbiteriano Agnes Erskine, realizada pela Igreja Presbiteriana do Brasil.

Para marcar o início desta nova fase, será realizado um culto de Ação de Graças, às 19h, no Ginásio do Colégio.

“O propósito é unir nossas forças, mantendo o espírito de instituições irmãs. Estamos combinando a tradição com inovação, tecnologia e um sistema de ensino próprio, com o objetivo de colocar o Mackenzie no topo da educação básica no Recife”, afirmou o diretor geral do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, Eduardo Moraes Lins de Azevedo.

O projeto de fortalecimento do colégio, que já atende mais de mil alunos desde a educação infantil até o ensino médio, também inclui a introdução da expertise do Instituto Presbiteriano Mackenzie em ensino superior na capital pernambucana.

“Estamos iniciando a incorporação do Mackenzie em Recife, trazendo o que há de melhor para o Nordeste, com um sistema de ensino exclusivo, o Sistema Mackenzie, que será aplicado em nossas unidades e instituições parceiras”, explicou o diretor Eduardo Moraes Lins de Azevedo.

Esse sistema reflete os princípios e valores que definem a instituição. Com um investimento de R$ 50 milhões para os próximos três anos, as obras de modernização dos 30 mil m² do campus, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, já começaram. “Nosso objetivo inicial é dobrar o número de alunos matriculados em nossa unidade. Acreditamos que há potencial para um crescimento ainda maior”, afirmou o diretor geral do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes.

O corpo docente, composto por cerca de 227 colaboradores, também está passando por um processo de capacitação para se adequar à nova fase da instituição.

Agnes: De Colégio Evangélico Americano de Pernambuco a Mackenzie

Fundado pela missionária estadunidense Miss Eliza More Reed em 1904, o Agnes começou como Colégio Americano Evangélico de Pernambuco, no Parque Amorim, e funcionava como internato feminino.

Logo depois passou a ser um colégio de ensino misto, com crianças católicas e protestantes, brasileiras e estrangeiras.

Em 1913, virou Colégio Americano Evangélico Miss Eliza Moore, em homenagem à primeira diretora.

Sete anos depois, passou para o local atual, na Avenida Rui Barbosa, e mudou o nome para Colégio Evangélico Agnes Erskine, em homenagem Agnes Erskine B. Sproul, que fez a doação do terreno.

Na década de 1990, trocou a denominação "Evangélico" do nome por "Presbiteriano", passando a se chamar Colégio Presbiteriano Agnes Erskine.

E, agora, com a incorporação pelo Instituto Mackenzie, aos 120 anos, passa a ser Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes.