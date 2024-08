Professora de Redação cria grupo gratuito no WhatsApp para ajudar candidatos do Enem 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A partir do dia 26 deste mês de agosto, os estudantes terão acesso a dicas exclusivas para se prepararem para a Redação do Enem 2024

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 ganharam um reforço na preparação para a prova de Redação. Referência nacional, a professora Fernanda Bérgamo criou um grupo de WhatsApp, com acesso gratuito, para compartilhar diariamente dicas, aulas, materiais de leitura e exemplos de produções textuais com foco na prova.

A partir do dia 26 deste mês de agosto, os estudantes terão acesso a dicas exclusivas elaboradas por Bérgamo para reforçar seu aprendizado e a preparação para a Redação do Enem 2024, uma disciplina essencial para os candidatos que buscam a aprovação e, consequentemente, o ingresso em uma universidade. O acesso ao grupo, entretanto, já está liberado, pois as vagas são limitadas.

“Ao longo dos dias, vou compartilhar dicas, aulas, materiais para leitura e outros conteúdos que vão ajudar os alunos a escreverem ótimas redações, além de desenvolverem estratégias de estudo para que cheguem ao Enem mais preparados e, principalmente, mais tranquilos. Redação é uma disciplina fundamental para a prova, portanto, iniciativas como a do meu grupo acrescentam muito conteúdo de qualidade na rotina dos candidatos. Eu vou adorar interagir com eles”, destacou Fernanda Bérgamo.

A professora acrescentou: “É importante lembrar que o grupo não substitui, em nenhuma hipótese, as aulas que meus colegas professores conduzem com muita excelência para os alunos de escolas públicas e privadas. O grupo será um complemento às aulas”.

No grupo de WhatsApp, além de receberem aulas e conteúdos complementares, os alunos terão a oportunidade de enviar dúvidas para a professora. “Ficarei muito feliz em responder perguntas e ajudar os alunos nesta jornada”, comentou a professora.

PROVAS EM NOVEMBRO

As provas do Enem 2024 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o Brasil. No primeiro dia, os estudantes enfrentarão as questões de Ciências Humanas e Linguagens, além da Redação. Já no segundo dia do Exame, os candidatos serão submetidos às provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Nesta edição, segundo o Inep, foram registrados mais de 5 milhões de inscritos. A prova é a principal forma de ingresso dos estudantes nas universidades públicas e privadas do país.