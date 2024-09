IFPE anuncia processo seletivo para professor substituto no campus Cabo de Santo Agostinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O campus Cabo de Santo Agostinho do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) publicou edital de processo seletivo simplificado para professor substituto. As inscrições serão realizadas através de formulário eletrônico e têm início no sábado, dia 31 de agosto, seguindo abertas até dia 11 de setembro. Poderão se inscrever pessoas com graduação em Hotelaria ou Turismo, com pós-graduação na área.



A taxa de inscrição tem o valor de R$90 e deverá ser paga através de Guia de Recolhimento da União (GRU), a ser emitida no Portal PagTesouro e conforme tutorial disponibilizado no site do campus. O pagamento deverá ser feito até dia 12 de setembro, em qualquer agência do Banco do Brasil.

Quem desejar solicitar isenção de pagamento de taxa de inscrição poderá fazê-lo também através de formulário eletrônico, entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro.

ETAPAS DA SELEÇÃO

A seleção será constituída de duas etapas: análise de títulos (classificatória) e prova de conhecimentos práticos específicos (classificatória e eliminatória). Quem for aprovado e convocado para assumir a oportunidade terá de cumprir um regime de trabalho de 40 horas semanais no Campus Cabo de Santo Agostinho e terá remuneração constituída por vencimento básico, acrescido da retribuição por titulação apresentada no momento da contratação.

A remuneração total pode chegar a R$3.924,53 (especialização), R$4.692,37 (mestrado) ou R$6.356,02 (doutorado), além de auxílios alimentação e transporte.

Os candidatos devem observar ainda que, entre os requisitos para contratação, é preciso não ser ocupante de cargo efetivo integrante das carreiras de magistério das instituições federais de ensino, bem como é necessário que, caso tenha atuado como docente substituto, seu contrato tenha sido encerrado num prazo igual ou superior a 24 meses.

RESULTADO

O resultado final do processo está previsto para dia 27 de setembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital, o tutorial para emissão de GRU e formulário de inscrição podem ser acessados na página https://portal.ifpe.edu.br/cabo/gestao-de-pessoas/selecoes/. Em caso de dúvida ou para mais informações, os candidatos podem entrar em contato através do e-mail assessoria.dgccsa@cabo.ifpe.edu.br.