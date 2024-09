Comissão de Educação convocará audiência pública após queixas sobre estrutura e gestão da Escola de Aplicação do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) convocará uma audiência pública com representantes da Universidade de Pernambuco (UPE), das secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia e de Educação e Esportes, além do Ministério Público (MPPE), para esclarecer o impasse sobre a gestão e os problemas estruturais enfrentados pela Escola de Aplicação do Recife.

Os deputados estaduais Waldemar Borges (PSB) e João Paulo Lima (PT), presidente e vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura, respectivamente, visitaram a instituição a pedido de alguns pais que têm reclamado sobre a atual gestão da escola.

A Escola de Aplicação do Recife é vinculada à Universidade de Pernambuco (UPE), mas seus professores são da Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE), que é responsável pela parte pedagógica. Segundo os parlamentares, “sempre que há um problema na instituição, há um jogo de empurra entre as responsabilidades”.

“Os alunos não têm acesso à biblioteca e a outros equipamentos da UPE, encontram alguns banheiros fechados no turno da tarde e a unidade não conta com fiscalização ou vigilância adequadas, considerando que atende ao ensino fundamental e ao ensino médio. Estamos preocupados com a segurança dos nossos filhos, que convivem com adolescentes e até adultos sem nenhuma supervisão”, relata Anderson Brito, pai de um aluno do 6º ano.

Os responsáveis pelos alunos também expressam preocupação com a possibilidade de a escola ser transferida do prédio onde atualmente funciona a Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP). A localização central e o fácil acesso ao transporte público são aspectos valorizados pelos pais. “Já ouvimos ameaças veladas de que a unidade poderia ser transferida”, afirma Nielson Ximenes, pai de dois alunos da instituição, um do 9º ano e outro do 2º ano do Ensino Médio.

Ao final da visita, o deputado Waldemar Borges informou à gestora da unidade escolar, Iane Vasconcelos, e aos pais e alunos que a Comissão de Educação convocará uma audiência pública para discutir as responsabilidades envolvidas na gestão da escola. “Não podemos permitir que uma instituição de excelência, como a Escola de Aplicação do Recife, sofra com essa confusão. Queremos que a escola tenha condições de funcionar de forma plena e adequada no local onde está”, concluiu o parlamentar.

Respostas da SEE e UPE

A coluna Enem e Educação entrou em contato, nesta quinta-feira (29), com a SEE-PE e com a UPE, solicitando um posicionamento sobre os problemas relatados pelos pais dos alunos da Escola de Aplicação do Recife e sobre o impasse referente à gestão da unidade de ensino.

Por nota, a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) e a UPE informaram que estão em diálogo constante para atender às demandas da unidade de ensino. “A SEE informa que está em diálogo contínuo com a UPE para resolver as questões da escola, que utiliza a estrutura da universidade. Pais e responsáveis também participam desse diálogo e decidiram, em reunião na última segunda-feira (26), manter a escola na UPE. A secretaria também reforçou a segurança da escola”, informou a nota.

A UPE acrescentou que as tratativas estão sendo realizadas com a Gerência Regional de Educação - Sul, “com o objetivo de encontrar soluções para as demandas da Escola de Aplicação do Recife”.