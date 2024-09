Últimos dias para renegociar sua dívida estudantil: Prazo do Desenrola Fies termina neste sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado, 31 de agosto, encerra-se o prazo para adesão ao programa Desenrola Fies, uma iniciativa do Governo Federal que visa facilitar a renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Se você é um dos milhares de estudantes que possuem dívidas com o Fies, esta é a última oportunidade de renegociar seus débitos com condições especiais e descontos significativos.

Desde o início do programa, mais de 351 mil contratos foram renegociados, resultando em R$ 677 milhões recuperados para os cofres públicos.

O que é o Desenrola Fies?

O Desenrola Fies é um programa criado para auxiliar estudantes que estão inadimplentes com o Fies, permitindo que eles regularizem suas dívidas e evitem complicações futuras.

Gerido pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o programa oferece condições vantajosas para a renegociação de contratos firmados até 2017 e que estavam em atraso até 30 de junho de 2023.

Como funciona a renegociação?

Fundo de Financiamento Estudantil,Fies - Marcello Casal JrAgência Brasil; /Agência Brasil

As condições para renegociar as dívidas variam conforme o tempo de inadimplência e se o estudante está inscrito no Cadastro Único ou foi beneficiário do Auxílio Emergencial de 2021.

Descontos para Inscritos no Cadastro Único ou Beneficiários do Auxílio Emergencial:

Dívidas com atraso entre 360 dias e cinco anos: desconto de 92%.

Dívidas com atraso superior a cinco anos: desconto de 99%.

Condições para Não Inscritos no Cadastro Único ou Não Beneficiários do Auxílio Emergencial:

Descontos variados, com a possibilidade de parcelamento em até 15 vezes após o desconto.

Essas condições são ideais para quem precisa de uma oportunidade para quitar suas dívidas e regularizar sua situação financeira.

Além disso, a renegociação pode significar um alívio no orçamento e a chance de retomar o controle sobre o seu futuro.

Como participar?

Para aderir ao Desenrola Fies, o estudante precisa acessar o portal oficial do Fies ou entrar em contato com a instituição financeira responsável pelo seu contrato.

Lá, será possível verificar as condições específicas para o seu caso e formalizar a renegociação.

É importante estar atento ao prazo, que se encerra no próximo sábado (31).