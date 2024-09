Estudantes da rede municipal de ensino do Recife são selecionados para intercâmbio em Portugal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A edição de 2024 do projeto "Era Uma Vez…Brasil", desenvolvido por etapas, envolveu 834 estudantes e 52 professores da rede municipal do Recife

O Teatro do Parque sediou, nessa quinta-feira (29), o evento de encerramento do projeto “Era Uma Vez…Brasil”, que trouxe uma nova abordagem sobre a história do Brasil para estudantes da rede pública. A cerimônia incluiu o lançamento de uma HQ inspirada em temas afro-brasileiros e indígenas, a exibição de curtas-metragens produzidos por alunos e professores da rede municipal de ensino do Recife.

Durante o evento, também foram divulgados os estudantes selecionados para um intercâmbio cultural em Portugal. A viagem está agendada para ocorrer entre 14 e 25 de novembro.



A edição de 2024 do “Era Uma Vez…Brasil” envolveu 834 estudantes e 52 professores da rede municipal do Recife. Nove alunos e um professor foram escolhidos para o intercâmbio em Portugal, como reconhecimento pelo talento e dedicação demonstrados durante o projeto, que abordou o tema “Mais que o Ipiranga, as Independências de outros Brasis”.

O projeto focou em narrativas históricas frequentemente negligenciadas pelos livros didáticos tradicionais e destacou a contribuição dos povos originários para a história do país. “É uma emoção imensa. O projeto já é grandioso e avançar para a segunda fase é indescritível. Representar Recife, minha escola e minha comunidade em outro país é uma felicidade ainda maior,” declarou Zury Bento, estudante da Escola Municipal em Tempo Integral da Mangabeira.

Rubens Cabral Vieira, também da EMTI da Mangabeira, compartilhou sua ansiedade e entusiasmo: “A ansiedade é grande, mas a emoção é maior ao saber que vou para esse destino tão especial. O intercâmbio é um efeito colateral de um projeto incrível que me trouxe muitos amigos e experiências. Vou voltar com um coração cheio de amor e novos conhecimentos.”



Para Rebeca Venancio, da Escola Municipal Poeta Jonatas Braga, a oportunidade é única: “É a sensação de missão cumprida. Estou muito feliz e ainda não consigo acreditar que vou para Portugal. Será minha primeira viagem internacional e minha primeira vez voando de avião. Estou ansiosa para experimentar o pastel de Belém.”

Durante a fase de produção dos curtas e HQs, os estudantes participaram de um acampamento na Escola Municipal Karla Patrícia, em Boa Viagem. Eles participaram de oficinas, receberam representantes de etnias indígenas de Pernambuco e visitaram o Quilombo Catucá em Camaragibe.

Marici Vila, diretora executiva da Origem Produções e idealizadora do projeto, expressou sua alegria: “É uma honra estar envolvida em um projeto tão importante. Continuar trazendo à tona nossa história e a contribuição dos povos indígenas e africanos é fundamental para o crescimento e o futuro do país.”

ETAPAS DO PROJETO

O “Era Uma Vez…Brasil” visa enriquecer o conhecimento e a cultura dos estudantes e professores através de atividades artístico-culturais e vivências em territórios quilombolas e indígenas. O projeto também inclui a capacitação de professores de História do oitavo ano fundamental da rede pública de ensino.

Na primeira etapa, chamada “Fatos Históricos”, professores participaram de formações culturais e propuseram atividades para os alunos, resultando na produção de HQs e vídeos. Os 110 melhores HQs foram selecionados para a segunda fase.

Fred Amancio, secretário de Educação do Recife, destacou a importância do projeto: “Ver nossos estudantes e professores engajados é extremamente gratificante. Este projeto valoriza a contribuição dos diversos povos que moldaram nossa história e identidade.”

O projeto conta com o patrocínio da Lwart Soluções Ambientais, apoio da Secretaria Municipal de Educação, RTE Rodonaves e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet.