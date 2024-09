Jeduca realiza 8º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação com foco em crise climática, eleições municipais e inteligência artificial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, promovido pela Jeduca - Associação de Jornalistas de Educação, realiza sua 8ª edição nos dias 2 e 3 de setembro na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), em São Paulo.

O evento abordará diversos temas, incluindo o impacto da crise climática na educação, educação infantil e inclusiva, uso da inteligência artificial na educação e nas redações, e a cobertura local das eleições municipais de 2024.

Na segunda-feira (2), a jornalista argentina Silvia Bacher, representante da América Latina e do Caribe na Aliança Global para Parcerias em Alfabetização Midiática e Informacional (UNESCO MIL Alliance), participará de uma mesa redonda sobre educação no combate à desinformação.

Entre os destaques da programação está a jornalista norte-americana Sarah Carr, autora do livro “Hope Against Hope”, obra que aborda os impactos do Furacão Katrina nas escolas em Nova Orleans por meio das experiências de um aluno, um professor e uma família.

Ela participará de conversa com as jornalistas gaúchas Isabella Sander, repórter do jornal Zero Hora, e Kelly Mattos, da Rádio Gaúcha, que estiveram na cobertura dos alagamentos que assolaram cidades do Rio Grande do Sul nos meses de abril e maio de 2024. As três jornalistas irão discutir os efeitos de eventos climáticos extremos, que tendem a se tornar cada vez mais comuns, na educação.



Já na terça-feira (3), Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), liderará um painel discutindo as mudanças no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o novo índice de alfabetização, a reformulação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), além das avaliações do ensino superior e a transparência dos dados.



Também estarão presentes Raquel Teixeira, secretária de Educação do Rio Grande do Sul; Rita Coelho, Coordenadora-Geral de Educação Infantil do MEC; a deputada estadual Macaé Evaristo; e jornalistas de diversos estados.

A programação completa pode ser acessar no site oficial do evento: https://jeduca.org.br/jeduca2024.

COBERTURA LOCAL DAS ELEIÇÕES

Com as eleições municipais previstas para outubro, as políticas públicas de responsabilidade direta dos municípios serão um tema central nesta edição. Para discutir a cobertura das pautas de educação durante o período eleitoral, um cenário marcado por interesses políticos, jornalistas regionais foram convidados a debater o assunto.

Como garantir que a educação seja adequadamente abordada na cobertura das eleições? Quais são os maiores desafios e estratégias para proteger as pautas de educação de influências políticas? Esses e outros questionamentos foram discutidos no painel, que contará com a participação de Cley Medeiros (A Crítica/AM), Fabiana Pulcineli (O Popular/GO), Jéssica Senra (TV Bahia/BA) e Mirella Araújo (Jornal do Commercio/PE), com mediação de Jéssica Welma (Diário do Nordeste/CE).

O 8º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação da Jeduca conta com o patrocínio master de Fundação Itaú, Fundação Lemann e Instituto Sonho Grande, patrocínio ouro de Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Telefônica Vivo e Instituto Unibanco, patrocínio prata de Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, Santillana Educação e Imaginable Futures. Conta também com o apoio da Fecap, Canal Futura, Colégio Rio Branco e Loures Consultoria e apoio institucional da Abraji (Associação de Jornalismo Investigativo), Abej (Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo), Ajor (Associação de Jornalismo Digital), Coalizão em Defesa do Jornalismo, Instituto Palavra Aberta, Jornalistas&Cia e Unesco Mil Alliance.