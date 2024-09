Rumo ao Futuro: projeto do Jornal do Commercio, da Rádio Jornal e do Colégio Saber Viver prepara estudantes para os desafios da vida acadêmica e profissional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A dois meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, estudantes de todo o país intensificam sua preparação para um dos momentos mais decisivos de suas vidas acadêmicas. Pensando em oferecer um suporte abrangente e de qualidade, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) e o Colégio Saber Viver lançam mais uma edição do projeto "Rumo ao Futuro". A iniciativa tem como um dos objetivos a preparação para o Enem, oferecendo uma gama de conteúdos que vão além do tradicional.

O conteúdo do projeto vai abranger desde dicas práticas para o Exame até discussões profundas sobre profissões do futuro, tecnologia e inovação, essenciais para que os jovens compreendam o papel transformador da educação em suas vidas.

Além disso, o "Rumo ao Futuro" dará atenção especial ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos estudantes, um aspecto cada vez mais valorizado no mundo contemporâneo. Estas habilidades, que incluem inteligência emocional, empatia, resiliência e colaboração, são fundamentais para o sucesso no vestibular e para a vida adulta.

No Jornal do Commercio e na Rádio Jornal, o projeto "Rumo ao Futuro" é uma oportunidade de ampliar e aprofundar sua cobertura na área educacional. "Acreditamos que a educação é a chave para um futuro melhor, e nossa parceria com o Colégio Saber Viver vai permitir que conteúdos de alta qualidade sobre o tema alcancem um público ainda maior", afirma Laurindo Ferreira, diretor de Redação do JC-PE.

O Colégio Saber Viver traz ao projeto sua expertise em educação moderna e integrada. Com uma proposta pedagógica baseada na abordagem sociointeracionista, o colégio valoriza a interação do aluno com o meio e promove um aprendizado que vai além dos livros.

"Nós priorizamos o desenvolvimento integral dos nossos alunos, valorizando tanto o crescimento acadêmico quanto o pessoal, emocional e social", ressalta Natália Ayres, diretora pedagógica do Colégio Saber Viver.

Conteúdos diversificados e acessíveis

O "Rumo ao Futuro" será composto por uma série de conteúdos que vão desde reportagens detalhadas até vídeos e programas de rádio, garantindo que a informação chegue ao maior número possível de estudantes. Entre os temas abordados, estão a preparação para o Enem e outros vestibulares, como o Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE), além de dicas de professores, últimas notícias sobre educação, e debates sobre o impacto da tecnologia e inovação no futuro do trabalho.

A proposta é utilizar diferentes formatos e plataformas para alcançar os estudantes onde eles estão, seja no site do Jornal do Commercio, nas ondas da Rádio Jornal ou nas redes sociais. Essa estratégia permite que o projeto se adapte às necessidades e hábitos dos jovens de hoje, que consomem informação de maneira cada vez mais diversificada.

"Nosso objetivo é proporcionar uma experiência de aprendizado completa, que prepare os alunos não só para o Enem, mas para os desafios da vida acadêmica e profissional", explica Natália Ayres. "Queremos que nossos alunos compreendam que o conhecimento é um processo contínuo e que o aprendizado vai muito além das salas de aula."

Acreditamos que educar é um processo que requer acompanhamento, alinhamento de valores e objetivos, destaca Natália Ayres - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Teste de Sondagem

Para os pais e estudantes que desejam conhecer mais sobre o Colégio Saber Viver, no próximo dia 5 de setembro será realizado o primeiro teste de sondagem para as turmas de Ensino Fundamental e Médio de 2025.

Este evento será uma oportunidade única para que os interessados conheçam de perto a metodologia e a estrutura da instituição, além de interagirem com os profissionais que fazem parte do time educacional do colégio. Entre em contato pelo número de telefone (81) 3241-0289 e saiba mais.