Como estudar atualidades no Enem? Estratégias facilitam a preparação

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos momentos mais aguardados pelos estudantes brasileiros, especialmente pela expectativa em torno dos temas abordados, como as atualidades.

A relevância desses temas exige uma preparação cuidadosa e estratégica. Entender como as atualidades são selecionadas e cobradas na prova é fundamental para quem deseja alcançar um bom desempenho.

Afinal, não são apenas conteúdos específicos que aparecem nas questões. Muitos deles, estão envoltos notícias com temas relevantes, fazendo com que o estudante precise usar a habilidade de interpretação.

O que são atualidades no Enem?



Quando se fala em "atualidades" no contexto do Enem, a interpretação vai além de eventos recentes. Trata-se de temas que, mesmo não sendo mais notícias recentes, continuam a ter um impacto significativo na sociedade.

Isso inclui discussões que influenciam diretamente a escolha dos tópicos abordados no exame, refletindo a importância de entender o cenário global e nacional de forma ampla e crítica.

A importância do calendário de elaboração das provas

Por isso, na hora de montar um cornograma de estudos para o Enem, é necessário considerar o calendário de elaboração das provas.

Devido à logística envolvida na impressão e distribuição de milhões de cadernos, as questões são definidas com meses de antecedência.

“As questões são, em geral, definidas por volta de junho ou julho, ou até antes, dependendo da logística envolvida", explica Ademar Celedônio, Diretor de Ensino e Inovações do SAS Educação.

Isso significa que temas muito recentes, especialmente aqueles do segundo semestre, dificilmente serão incluídos na prova daquele ano.

Como se preparar para atualidades no Enem



A preparação para as questões de atualidades no Enem deve ir além das notícias do ano.

"O estudante que se prepara para o Enem deve estar atento não apenas aos acontecimentos recentes, mas também às discussões com impacto prolongado na sociedade", aconselha Celedônio.

Portanto, é essencial revisitar debates dos últimos anos que ainda sejam relevantes. Manter-se atualizado através da leitura de jornais, revistas e outros meios de comunicação de qualidade é fundamental.

Isso não só amplia a compreensão dos temas, mas também ajuda a desenvolver uma visão crítica e analítica, habilidades valorizadas na prova do Enem.

Temas recorrentes e relevantes

Alguns temas são presença constante nas provas do Enem, como aquecimento global, inteligência artificial, cibersegurança e fake news.

Esses assuntos refletem discussões amplas e continuam a ser pertinentes na sociedade, exigindo uma compreensão aprofundada por parte dos estudantes.

Além disso, a pandemia de Covid-19 intensificou debates sobre saúde pública e os efeitos socioeconômicos da crise, enquanto temas como racismo, feminicídio e políticas de inclusão permanecem fundamentais para a formação cidadã.

