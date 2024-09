Jornal do Commercio promove evento para debater o Novo Ensino Médio; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O evento acontece no dia 26 de setembro, a partir das 10h, no Auditório Graça Araújo, localizado na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

O Jornal do Commercio promove no próximo dia 26 de setembro evento que terá como pauta o Novo Ensino Médio. Realizado no auditório Graça Araújo, na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) em Santo Amaro, no Recife, o encontro reunirá especialistas, gestores públicos, professores e pedagogos interessados em discutir como deverá ser a implantação do Novo Ensino Médio, que começa a vigorar nas escolas brasileiras já a partir do próximo ano.

"O Especial JC Educação será um momento importante para debatermos sobre os desafios que estão moldando o futuro da educação no Brasil. Essa é uma oportunidade valiosa para todos que se preocupam com a qualidade da educação do nosso país e está atendo aos impactos que essas mudanças trazem no cotidiano dos estudantes", afirmou a titular da coluna Enem e Educação, Mirella Araújo, que será responsável por mediar a conversa com os especialistas do setor.

A coluna tem acompanhado as questões mais pertinentes e atuais do setor educacional, com o compromisso de oferecer uma análise aprofundada e bem-informada sobre às necessidades e às transformações que impactam professores, gestores, alunos e todas as entidades ligadas ao campo educacional.

Essas discussões construtivas e com objetivo de contribuir para a melhoria contínua e o avanço do setor, são destaque na edição semanal da newsletter Essencial JC Educação e Carreiras. Um espaço feito sob uma cuidadosa curadoria sobre as principais notícias e tendências do setor.

Palestrantes especiais

O evento contará com a presença de palestrantes de destaque, que compartilharão suas visões e experiências sobre o Novo Ensino Médio. São eles:

Alexandre Schneider , Secretário de Educação do Governo de Pernambuco;

, Secretário de Educação do Governo de Pernambuco; Fred Amâncio , Secretário de Educação da Prefeitura do Recife;

, Secretário de Educação da Prefeitura do Recife; José Mendonça Bezerra Filho , Ex-Ministro da Educação e Relator da Lei do Novo Ensino Médio;

, Ex-Ministro da Educação e Relator da Lei do Novo Ensino Médio; Mozart Neves Ramos, Catedrático da USP de Ribeirão Preto, que abordará especificamente as mudanças nas faculdades.

Alexandre Schneider

Alexandre Schneider - Divulgação

Alexandre Schneider é professor da Universidade de São Paulo e tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nos temas relacionados à Economia do Crime. Ele também foi gerente de políticas públicas da Fundação Abrinq e secretário adjunto de governo e secretário de educação do município de São Paulo durante as gestões de Serra e Kassab.

Fred Amâncio

Fred Amâncio - Divulgação

Fred Amâncio, cujo nome completo é Frederico da Costa Amâncio, é um profissional com experiência em educação, tendo atuado como Secretário de Educação e Esportes de Pernambuco de 2015 até 2020. Ele é formado em Administração pela Universidade de Pernambuco e nasceu em Paulo Afonso, na Bahia.

José Mendonça Bezerra Filho

José Mendonça Bezerra Filho - Divulgação

José Mendonça Bezerra Filho GCRB GCME GOMA é um administrador e político brasileiro filiado ao União Brasil. Atualmente é deputado federal. Foi ministro da Educação durante o governo Michel Temer. Por Pernambuco, foi governador, deputado federal durante três mandatos anteriores e deputado estadual em duas ocasiões.

Mozart Neves Ramos

Mozart Neves Ramos - Divulgação

Mozart Neves Ramos é professor universitário e químico. Formou-se em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e possui doutorado em Química. Além disso, ele teve uma trajetória como reitor da UFPE e atuou em diversos cargos acadêmicos na instituição.

Especial Educação JC



Além do evento que acontece no dia 26, o JC-PE apresenta no dia 30 de setembro o Caderno Especial "O Novo Ensino Médio: Desafios, Impactos e Oportunidades" com artigos escritos pelos palestrantes e outros conteúdos sobre o tema.



Serviço

Data: 26 de setembro

Horário: 10h

Local: Auditório Graça Araújo (Rua Capitão Lima, 250, Santo Amaro, Recife/PE