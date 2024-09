Enem 2024: erros mais comuns na redação e como evitá-los

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Enem é a oportunidade de muitos estudantes ingressarem no ensino superior, seja em uma instituição pública ou privada, através de bolsas ou financiamentos. As provas deste ano serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

A prova de redação é aplicada no primeiro dia, e um bom texto pode garantir sua vaga no tão sonhado curso. Para isso, além de estudar e praticar, é importante ter atenção para evitar erros comuns que podem prejudicar sua nota final.

Má interpretação da proposta e fuga do tema

Um dos erros mais graves na redação do Enem é não compreender corretamente a proposta de redação ou fugir do tema central. Isso ocorre quando o estudante não lê atentamente o texto de apoio ou não faz uma reflexão adequada sobre o tema sugerido.

A fuga do tema pode resultar em perda significativa de pontos, comprometendo a nota final. Para evitar esse erro, é essencial analisar a proposta com calma, entender as palavras-chave e manter o foco no assunto ao longo do texto.

Períodos muito longos

Usar frases extensas é outro erro comum que pode prejudicar a clareza da redação. Frases longas tendem a confundir o leitor e dificultar a compreensão do raciocínio, além de aumentar as chances de erros gramaticais.

Uma boa redação deve ser objetiva, com períodos curtos e diretos. Para evitar esse problema, é recomendável revisar o texto e dividir frases complexas em orações mais simples, tornando a leitura mais fluida. Não tenha medo de utilizar pontos e vírgulas, tenha atenção a pontuação.

Uso de gírias

A utilização de gírias em uma redação formal é inadequada, pois compromete o tom acadêmico exigido no Enem. Gírias são expressões informais que podem prejudicar a credibilidade do texto.

Para evitar esse erro, os candidatos devem optar por um vocabulário mais formal e preciso, além de revisar o texto para garantir que o nível de linguagem esteja adequado ao contexto da prova.

Entretanto, isso não significa que o candidato deve optar por linguagem rebuscada. Utilize palavras que você já está habituado a usar, o risco de errar é muito menor.

Generalizações e senso comum

Outro erro frequente é o uso de generalizações e ideias baseadas no senso comum, sem fundamentação ou argumentação sólida.

Frases como “todo mundo pensa assim” ou “isso sempre acontece” devem ser evitadas, pois não contribuem para a construção de um argumento crítico.

A solução é aprofundar as ideias com dados, exemplos concretos e argumentos mais elaborados, demonstrando reflexão crítica sobre o tema. Utilize com inteligência seu repertório sociocultural.

Não cumprimento da estrutura exigida

Não respeitar a estrutura exigida por um texto dissertativo-argumentativo, composta por introdução, desenvolvimento e conclusão, é um erro que pode comprometer a organização do texto e a coerência das ideias.

A redação do Enem exige uma estrutura clara, com tese na introdução, argumentação bem desenvolvida nos parágrafos intermediários e uma proposta de intervenção na conclusão.

Para evitar esse erro, o candidato deve planejar o texto antes de escrever, garantindo que todas as partes estejam devidamente organizadas.